Vermisste in der Ukraine "Er ist unsere Luft. Uns fehlt die Luft zum Atmen"

In einer Ecke des Schlafzimmers in ihrem Haus in dem kleinen Ort Kamjanez-Podilskyj im Westen der Ukraine hat Oksana Remischewska, 46, einen Schrein für ihren Mann Vitali aufgebaut: Ein Foto, orthodoxe Ikonen, getrocknete Blumen und Opferkerzen. Oksana richtet die Kamera ihres Computers während des Skype-Interviews auf den Schrein. Sie betet immer noch für ihren Mann, der vor drei Jahren verschwand.

Nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland und dem Beginn des Krieges zwischen den russisch unterstützten Separatisten und der ukrainischen Armee im Donbass, wurde Vitali, 43, Vater von drei Kindern und Lkw-Fahrer, eingezogen. Als Busfahrer für die Armee führten ihn seine Touren oft nahe an die Front. Oksana erinnert sich noch genau an den 19. Januar 2015, den Tag als ihr Ehemann verschwand: Vitali war schwierig auf dem Handy zu erreichen. Als er sich zwischendurch meldete, sagte er, sein Bus hätte eine Panne gehabt. In einem Telefonat rief er "Ich liebe dich," ins Telefon, sagt Oksana. Es sollten die letzten Worte werden, die sie seitdem von ihm gehört hat.

"Wir warten auf ihn, wir gehen in die Kirche, knien nieder und beten. Wir warten auf ihn, egal was passiert ist. Wir wissen, dass er ein anderer sein kann, nach all dem, was er durchgemacht hat. Aber wir werden versuchen, ihn wieder zu heilen," sagt Oksana. Dann beginnt sie zu weinen. "Er ist unsere Luft. Und uns fehlt zu Hause die Luft zum Atmen."

Seit dem Beginn des Krieges im Donbass sind auf beiden Seiten zusammen ungefähr 10.000 Kämpfer und Zivilisten getötet worden. Fast 1,7 Millionen Ukrainer sind zu Flüchtlingen im eigenen Land geworden. Neben diesen tragischen Zahlen wird das Schicksal der Vermissten und ihrer Angehörigen oft übersehen.

Ein offizielles Register existiert nicht, aber wie Miladin Bogetic vom Internationalen Roten Kreuz in einer E-Mail schreibt, haben sich rund 690 Familien in der Suche nach Angehörigen an seine Organisation gewandt. Geschätzt gelten rund 1500 Menschen derzeit als vermisst. Die meisten von ihnen sind Männer, zwischen 40 und 50 Jahre alt, Soldaten wie Vitali oder Zivilisten wie Konstantin Sydorenko, 56, der im Juni 2014 verschwand.

Sydorenko ist Vater von zwei Kindern und arbeitete für eine Tabakfirma in der Stadt Luhansk im Osten der Ukraine, jetzt unter Kontrolle der Separatisten. Sydorenko, sagt seine Frau Tetjana, war kein Soldat, aber die Separatisten verdächtigten ihn der Spionage für Kiew. Irgendwann erreichte Tetjana Konstantin am Telefon nicht mehr. Später sah sie sein Auto in der Nähe eines Gebäudes der Separatisten.

Diese bestätigten zwar seine Festnahme, aber niemand schien zu wissen, was danach mit ihm geschah, erzählt Tetjana im Interview. Vier Jahre später lebt sie in der Nähe von Kiew - leidet aber immer noch unter dem Verschwinden ihres Mannes.

Die Angehörigen von Vermissten können sich von ihren Geliebten nicht verabschieden oder um sie trauern. Immer bleibt die Hoffnung, dass sie noch irgendwo am Leben sein könnten. "Die Angehörigen erleben Trauer, Nervosität, permanente Sorgen und Gedanken an den Verschwundenen. Die Wunden verheilen nicht mit der Zeit; im Gegenteil, der Schmerz wird schlimmer," schreibt Miladin Bogetic.

Immer wieder andere Meldungen über seinen Tod

Oksana und ihre Kinder wissen, wovon er spricht. Die Nachrichten über ihren Mann waren widersprüchlich: Jemand sagte ihr, er wäre bei einer Explosion getötet worden, andere sagten, er wäre in einem Feuer gestorben. Sein Körper wurde nicht gefunden. Die DNA-Tests von unidentifizierten Opfern halfen auch nicht weiter, erzählt Oksana.

Ein paar Tage nach Vitalis Verschwinden rief jemand von seiner Nummer aus an, gab sich als Separatist aus und sagte, Vitali sei am Leben. Oksana solle kommen und ihn abholen. Aber der Mann am Telefon widersprach sich und war irgendwann nicht mehr erreichbar. Oksana und Tetjana haben es immer versucht, haben alle kontaktiert: das Militär, den Geheimdienst, Politiker und Separatisten. Ihre Fragen wurden nicht beantwortet.

Bis zum Ende des Jahres 2017 wurden 2000 Funde von Überresten von ukrainischen Soldaten aus den Separatisten-Gebieten in die Ukraine überführt, sagt die ukrainische Parlamentsabgeordnete Olga Bogomolec. Über 800 DNS-Profile wurden aus Ihnen zusammengestellt. Aber nicht alle Angehörigen sind bereit, die Fakten der Analysen zu akzeptieren. "Wir haben 50 Fälle, in denen die Angehörigen sich weigern die Überreste der identifizierten Vermissten anzunehmen," sagt Bogomolec.

Erste gute Ansätze in der Gesetzgebung

Die ukrainische Politik hilft kaum weiter. Immerhin wurde 2018 schon ein Gesetz in der ersten Anhörung bestätigt, dass ein einheitliches Register für Vermisste und klare Regeln für die Suche schaffen soll. "Die Patrouillen, die nach den Toten suchen, werden Repräsentanten von der anderen Seite beinhalten. Mütter und Witwen aus den besetzten Gebieten haben das Recht, in das von der Ukraine kontrollierte Gebiet zu kommen. Sie können DNA-Test machen und erfahren, wo ihre Angehörigen begraben sind," so Olga Bogomolec.

Aber bis zu einer Kooperation der ukrainischen Armee und der aus Russland unterstützten Separatisten scheint es noch weit. Auch im Januar wurde an der Front geschossen und wöchentliche Berichte über getötete Soldaten sorgen für neuen Hass auf beiden Seiten.

Oksana und ihre Kinder halten an der Hoffnung fest. "Vor Neujahr sagte mein Sohn: 'Mama, wir haben dieses Jahr das beste Neujahrsfest. Nur Papa darf uns nicht im Stich lassen, und muss rechtzeitig ankommen'". Oksana erinnert sich daran, wie sie ihre Tränen zurückhalten musste. "Als er uns dann doch im Stich ließ, sagten sie: 'Das ist ok. Wir leben, um ihn wiederzusehen, wir sind stark, mit Gottes Hilfe werden wir damit fertig'".