Krimkrise Ukrainische Matrosen bleiben bis April in Haft

Ein Gericht in Moskau hat die Untersuchungshaft für 24 ukrainische Seeleute bis mindestens Ende April verlängert. Das berichten russische Medien.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hatte zuvor auf eine Verlängerung der U-Haft gedrungen. Die Richter berieten demnach zwei Tage darüber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ende März findet in der Ukraine die Wahl des neuen Präsidenten statt.

Ende November 2018 waren drei Marineschiffe der Ukraine beim Versuch, aus dem Schwarzen Meer ins Asowsche Meer zu gelangen, von der russischen Küstenwache gewaltsam gestoppt und festgesetzt worden. Die Besatzungsmitglieder wurden nach russischen Angaben wegen Grenzverletzung festgenommen. Die Regierung in Kiew sieht sie als Kriegsgefangene. Bei einem Prozess in Russland drohen den Matrosen bis zu sechs Jahre Haft.

Anwalt der Seeleute kündigt Berufung an

Russland wirft ihnen vor, sein Hoheitsgebiet verletzt zu haben. Die Ukraine weist dies zurück. Der Zwischenfall ereignete sich vor der Halbinsel Krim, die von Russland annektiert wurde und von der Ukraine beansprucht wird. Die USA und die Europäische Union (EU) haben von Russland die Freilassung der Seeleute verlangt.

Ein Anwalt der Seeleute kündigte Berufung an, auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die ukrainische Regierung verklagt Russland vor dem Gerichtshof in Straßburg. Moskau habe die Rechte der Ukrainer unter anderem auf einen fairen Prozess verletzt, hieß es. Die Klage war in der vergangenen Woche eingereicht worden.

Die Zeitung "Iswestija" hatte unter Berufung auf Diplomatenkreise berichtet, Russland könnte einen Gefangenenaustausch mit der Ukraine anstreben.

Der Vorfall im November löste international große Besorgnis aus - auch, weil sich der Konflikt nach dem Vorfall in der Meerenge von Kertsch weiter zuspitzte. Zunächst verhängte Kiew in großen Teilen des Landes das Kriegsrecht.