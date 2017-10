Irak Kurdenpräsident Barzani tritt zurück

Der im Konflikt um die Unabhängigkeit in den vergangenen Wochen stark in die Defensive geratene Präsident der Kurden im Irak zieht sich zurück: Masoud Barzani hat in einem Schreiben an das kurdische Parlament angekündigt, seine Amtszeit nicht über den 1. November hinaus zu verlängern, sagte ein Regierungsvertreter. Barzani bekleidet seit 2005 den höchsten Posten der Autonomieregion im Nordirak.

In dem Brief, aus dem unter anderem die kurdische Nachrichtenseite "Rudaw" zitiert, schreibt Barzani, er werde der "Nation" als Peschmerga-Kämpfer erhalten bleiben.

Der 71-jährige Barzani hatte Ende September ein Referendum über die Unabhängigkeit der irakischen Kurden abhalten lassen - eine schwere politische Fehleinschätzung. Zwar stimmte eine überwältigende Mehrheit von mehr als 92 Prozent für eine Abspaltung der Kurdengebiete vom Irak. Die Zentralregierung in Bagdad ging in der Folge aber resolut gegen die kurdische Führung in Arbil vor.

Die irakische Armee und verbündete Schiitenmilizen eroberten binnen kurzem Gebiete um Kirkuk, die die Kurden im Jahr 2014 im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) eingenommen hatten - ohne auf nennenswerten Widerstand der kurdischen Peschmerga-Kämpfer zu stoßen. Ein Zeichen dafür, dass die jahrelange innere Einheit der Kurden nicht mehr stabil sein könnte.

Die geheime Sitzung des Parlaments am Sonntag wurde "Rudaw" zufolge zwischenzeitlich sogar unterbrochen, weil die Spannungen zwischen den Fraktionen bei der Diskussion über die künftige Machtverteilung überhandnahmen. Barzani hatte in seinem Brief geschrieben, das Parlament solle sich um die Machtübergabe kümmern und kein politisches Vakuum zulassen. Zuletzt waren die für den 1. November angekündigten Präsidentschaftswahlen in irakisch-Kurdistan um acht Monate verschoben worden.

Der Rückzug Barzanis könnte zumindest den Konflikt mit der irakischen Zentralregierung entspannen, da sein Verhältnis mit Ministerpräsident Haider al-Abadi schwer gestört ist. Bereits am Samstag hatten sich Delegationen aus Bagdad und Arbil getroffen, um Streitpunkte über Verhandlungen auszuräumen. Mitte der Woche hatte die kurdische Regierung Bagdad angeboten, das Ergebnis des Unabhängigkeitsreferendums einzufrieren, um Gespräche zu ermöglichen.