Französisches Polit-Magazin Ärger um "Diktator Erdogan"

Die jüngste Ausgabe des französischen Polit-Magazins "Le Point" sorgt für Ärger zwischen Paris und Ankara. Auf dem Titelbild ist ein Foto des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu sehen, dazu steht die Schlagzeile "Der Diktator. Wie weit wird Erdogan gehen?" Der Leitartikel wirft die Frage auf: "Ist Erdogan ein neuer Hitler?"

Nach Angaben der Redaktion hatten Unterstützer Erdogans am Freitag in der Nähe von Avignon Druck gemacht, Plakate mit dieser Titelseite von einem Kiosk abzuhängen. Der Generaldirektor des Unternehmens MédiaKiosk, das für die Werbung zuständig ist, bestätigte dies gegenüber der französischen Ausgabe der "Huffington Post". Die Plakate wurden später wieder aufgehängt. "Le Point" hatte zudem von einem ähnlichen Vorfall in Valence berichtet.

Das Magazin warf Anhängern der Erdogan-Partei AKP vor, "Symbole der Meinungsfreiheit und der Pressevielfalt" anzugreifen. Es berichtete zudem von Drohungen und Hasskommentaren in sozialen Netzwerken. Nun hat sich auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu dem Fall geäußert - und die Pressefreiheit verteidigt.

Reaktionen aus Frankreich

"Es ist vollkommen inakzeptabel, dass Plakate von 'Le Point' von Pressekiosken abgehängt werden, weil sie den Feinden der Freiheit - in Frankreich wie im Ausland - nicht gefallen", schrieb Macron am Montagabend auf Twitter. "Die Freiheit der Presse hat keinen Preis - ohne sie herrscht die Diktatur."

Auch Frankreichs Kulturministerin Françoise Nyssen warnte am Montag vor Druck auf Kioskbesitzer. Dieser sei "nicht hinnehmbar", schrieb sie auf Twitter. "Die Pressefreiheit beruht auf der Vertriebsfreiheit. Drohungen gegen Kioskbesitzer dürfen nicht geduldet werden."

"Le Point" gehört zu den bekanntesten Polit-Magazinen in Frankreich. Ein führender Politiker der Regierungspartei La République en Marche (LREM), Richard Ferrand, nannte die Proteste der Erdogan-Anhänger eine "inakzeptable Verletzung der Meinungsfreiheit". Dem Sender France 3 sagte er, Frankreich werde keine "Zensur" tolerieren.

In der Türkei finden am 24. Juni gleichzeitig Präsidenten- und Parlamentswahlen statt.