Ehefrau von Oppositionsführer in Venezuela "Sie haben gerade Leopoldo abgeholt"

In Venezuela sind zwei führende Oppositionelle festgenommen worden, melden deren Angehörige.

Oppositionsführer Leopoldo López, der bereits unter Hausarrest stand, sei von Agenten des Inlandsgeheimdienstes abgeführt worden, meldete seine Frau auf Twitter.

"Sie haben gerade Leopoldo abgeholt. Wir wissen nicht, wo er ist und wo sie ihn hinbringen", schrieb Lilian Tintori. Wenig später veröffentlichte sie ein Video, das laut Tintori die Festnahme ihre Mannes kurz nach Mitternacht, Ortszeit, zeigt:

12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar! pic.twitter.com/0EdlQvEGXS — Lilian Tintori (@liliantintori) 1. August 2017

Auch die Familie des Oppositionellen und gewählten Bürgermeisters der Hauptstadt Caracas, Antonio Ledezma, meldete, der Politiker sei festgenommen worden. Wie López stand auch Ledezma vor der mutmaßlichen Festnahme unter Hausarrest. Die Kinder von Ledezma erklärten, Agenten hätten ihren Vater mitgenommen.

In Venezuela kämpfen ein Oppositionsbündnis aus Nationalisten, Sozialdemokraten und Liberalen seit Monaten mit täglichen Demonstrationen für eine Ablösung des linksgerichteten Präsidenten Nicolás Maduro.

Kurz nach einer von Manipulationsvorwürfen begleiteten Abstimmung über eine verfassungsgebende Versammlung am Sonntag hatte der Staatschef seinen Gegnern öffentlich und unmissverständlich gedroht: Die Opposition werde in "ihrer Verrücktheit weitermachen" und einige "werden in einer Zelle enden".

Oppositionsführer López war erst Anfang Juli nach drei Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. 2014 war er wegen des Vorwurfs der Anstachelung zur Gewalt bei regierungskritischen Protesten zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Die Gegner Maduros machen den Präsidenten für die schwere Wirtschaftskrise und die Versorgungsengpässe im Land verantwortlich. Die von Maduro organisierte Wahl einer verfassunggebenden Versammlung verschärfte die Lage: Die umstrittene Wahl der 545 Mitglieder fand unter blutigen Protesten und Betrugsvorwürfen gegen Maduro statt.

Die Abstimmung vom Sonntag stößt auch international auf scharfe Kritik. Die US-Regierung betrachtet die Wahl der Versammlung als "rechtswidrig". Maduro hat aber auch Unterstützer. Ein Überblick: