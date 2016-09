Nach Feuer in Auffanglager Migrationsminister verspricht Lesbos Entlastung

Ein Feuer hat die Flüchtlingsunterkunft Moria auf Lesbos am Montag zu mehr als 60 Prozent beschädigt, Hunderte Flüchtlinge haben der Athener Tageszeitung "Kathimerini" zufolge seitdem kein Dach mehr über dem Kopf. Der griechische Migrationsminister Ioannis Mouzalas sichert der Insel nun Entlastung zu.

"Die Regierung ist bestrebt, die Zahl der Flüchtlinge auf Lesbos so schnell wie möglich zu reduzieren", versprach Mouzalas dem Bürgermeister der Insel in einem Schreiben, das der Online-Zeitung "Politis" vorlag.

Rund 3000 Flüchtlinge wolle er weiterhin beherbergen, sagte Bürgermeister Spyros Galinos dem Fernsehsender Skai. So viele, wie Plätze vorhanden seien, um die Menschen anständig zu versorgen. Derzeit halten sich auf der griechischen Insel fast doppelt so viele Flüchtlinge auf. Galinos forderte, die Menschen in Griechenland besser zu verteilen. Die Situation könne jederzeit wieder eskalieren, warnte er weiter.

Erste Ermittlungen hatten ergeben, dass Bewohner des völlig überfüllten Auffanglagers Moria den Brand gelegt hatten. Lokalen Medien zufolge hatte die griechische Polizei rund 300 Flüchtlinge davon abgehalten, zu einem Protest nach Mytilini aufzubrechen. Am Dienstagmorgen wurden nach Angaben der Zeitung 18 Verdächtige festgenommen.

Im Hafen der Inselhauptstadt Mytilini sollen auf einer Fähre vorübergehend bis zu tausend Menschen Platz finden. Besonders Familien würden bei der Aufnahme berücksichtigt. Wenn nötig, werde noch ein zweites Schiff bereitgestellt, sagte der griechische Minister Theodoros Dritsas laut dem britischen Sender BBC.

Freiwillige Mitarbeiter mehrerer Hilfsorganisationen brachten nach Angaben der Athener Zeitung mehrere Flüchtlinge provisorisch unter. Derzeit werde versucht, im abgebrannten Lager zu retten, was zu retten ist. Später wolle man dort weiteren Menschen eine Unterkunft bieten.