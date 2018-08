Libanon Mehr als 22.000 Terminanfragen für Familiennachzug an Botschaft in Beirut

Der Bürgerkrieg in Syrien hat zu einem Exodus aus dem Land geführt. Nun wurde bekannt: Die weitaus meisten Terminanfragen für den Familiennachzug zu in Deutschland lebenden Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus liegen an der Botschaft in Beirut vor.

Insgesamt 22.116 Angehörige haben an der deutschen Vertretung in der libanesischen Hauptstadt bis zum 20. Juli einen Termin zur Erteilung eines Visums beantragt. Das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Luise Amtsberg hervor.

Neues Gesetz zum Familiennachzug in Kraft

Subsidiären Schutz bekommt, wem im Heimatland "ernsthafter Schaden" durch Folter, Todesstrafe oder Krieg droht. Diese Gruppe durfte zuletzt zwei Jahre lang keine Angehörigen nach Deutschland holen.

Seit dem 1. August können Ehepartner, minderjährige Kinder oder Eltern minderjähriger Kinder wieder Anträge auf Familiennachzug stellen. Bis Jahresende dürfen aber nur 5000 Personen kommen, danach 1000 Menschen pro Monat. Darauf hat sich die große Koalition nach zähem Ringen geeinigt. (Hier lesen Sie mehr zu den Hintergründen)

Tausende Anfragen auch in Arbil und Istanbul

Der Großteil - knapp 132.800 - der zum Jahreswechsel in Deutschland registrierten 192.400 Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz stammt aus Syrien. Auch die allermeisten Termine an deutschen Auslandsvertretungen - insgesamt 31.326 - wurden in Nachbarstaaten des Bürgerkriegslandes beantragt.

Nach Beirut gab es die meisten Terminanfragen im irakischen Arbil (4983) und in Istanbul (3748). Hinter jeder Terminanfrage steht eine Person. Unklar ist, wie viele der Anfragen noch aktuell sind, da sie über Jahre erfasst wurden.