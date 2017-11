Wegen Iran und Hisbollah Libanons Ministerpräsident tritt zurück

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri ist zurückgetreten und begründet das mit Angst um sein Leben. Das politische Klima im Land sei ähnlich wie vor der Ermordung seines Vaters Rafik Hariri, sagte er am Samstag in einer TV-Ansprache aus dem saudi-arabischen Riad. "Ich spüre, dass eine Verschwörung läuft, die auf mein Leben abzielt."

Iran und der schiitischen Hisbollah-Miliz warf Hariri vor, das Land unter ihre Kontrolle bringen zu wollen. Die Hisbollah spielt eine wichtige Rolle in der libanesischen Politik und steht im syrischen Bürgerkrieg auf der Seite von Präsident Baschar al-Assad.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hält sich Hariri in Saudi-Arabien auf. In der vergangenen Woche hatte er das Land zweimal besucht und mit Kronprinz Mohammed bin Salman sowie weiteren ranghohen Politikern gesprochen. Das sunnitische Saudi-Arabien ringt mit dem schiitischen Iran um die politische Vorherrschaft im Nahen Osten und der Golfregion.

Rafik Hariri war 2005 bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen. Das Attentat hatte den Libanon an den Rand eines Bürgerkrieges gebracht. Die Opposition machte Syrien für den Anschlag verantwortlich. Er löste Massenproteste aus, die dazu führten, dass Syrien wenige Monate später sein Militär nach 29 Jahren aus Libanon abzog. Der Fall wurde an ein UN-Tribunal übertragen.

Der 47-jährige Saad Hariri war seit Ende vergangenen Jahres Regierungschef einer breiten Koalition in dem Land am Mittelmeer. In dem Kabinett sind fast alle wichtigen politischen Parteien des Landes vereint, darunter auch die Hisbollah. Das politische System Libanons ist eine fragile Balance zwischen den Religionsgruppen der Christen, Muslime und Drusen. Staatschef ist Michel Aoun, ein maronitischer Christ.

Die Hisbollah (Partei Gottes) entstand 1982 mit iranischer Unterstützung als Antwort auf die israelische Invasion im Libanon. Seitdem kämpft sie politisch, aber auch mit Gewalt gegen Israel und für die Errichtung einer "Herrschaft des Islams".