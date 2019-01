Nach monatelangen Verhandlungen Neue Regierung im Libanon steht

Nach Monaten des Stillstands haben sich die politischen Parteien im Libanon auf eine neue Regierung verständigt. Das Kabinett wurde am Donnerstag in Beirut vorgestellt. Ihm gehören 30 Minister an, darunter vier Frauen; die Besetzung der Posten des Außen- und Finanzministers blieben unverändert.

Angeführt wird die Regierung vom bisherigen Amtsinhaber Saad al-Hariri. Auf den Premierminister warten große Herausforderungen. Er muss die miese Haushaltslage in Ordnung bringen und zugleich Milliarden Dollar für versprochenen Hilfen freimachen.

Hariri selbst war bei der Parlamentswahl im Mai im Amt bestätigt worden. Die Verteilung von Ministerposten zog sich angesichts der rivalisierenden politischen und religiösen Gruppierungen in die Länge. Beobachter befürchteten den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes.