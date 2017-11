Zurückgetretener Ministerpräsident Hariri will in den Libanon zurückkehren

Rund eine Woche nach seinem aufsehenerregenden Rücktritt hat sich der ehemalige libanesische Ministerpräsident Saad Hariri in einem Interview geäußert. Er beteuerte, "sehr bald" in die Heimat zurückzukehren, sagte er dem libanesischen TV-Sender "Future TV", der ihm gehört. Er sagte jedoch nicht, wann dies geschehen werde.

Am Freitag vor einer Woche war Hariri von Beirut im Libanon in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad geflohen. Von dort aus verkündete der Premierminister am Samstag völlig unerwartet seinen Rücktritt und stürzte damit den Libanon in die größte politische Krise der vergangenen Jahre.

Sofort kamen Zweifel auf, dass Hariri seine Rücktrittserklärung aus freien Stücken abgegeben hatte. Auch über eine mögliche Entführung des ehemaligen Ministerpräsidenten wurde spekuliert. Hariri dementierte nun, gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten zu werden. "Wenn ich Saudi-Arabien verlassen möchte, kann ich das machen", sagte er in dem Interview.

Hariri machte der Hisbollah und Iran erneut Vorwürfe. Teheran mische sich in die Angelegenheiten der arabischen Welt ein, sagte er. Dies müsse aufhören.

Saudi-Arabien und Iran sind Erzfeinde. Der Kleinstaat Libanon droht derzeit zum Spielball im Konflikt zwischen den beiden Großmächten um die Vorherrschaft in der Region zu werden. Das sunnitische Saudi-Arabien unterstützte bislang Hariri, hinter der Hisbollah steht der schiitische Iran.