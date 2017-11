Libanesischer Ex-Premier Hariri trifft Ägyptens Staatschef al-Sisi

Wie geht es weiter im Libanon? Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Hariri und seiner Flucht nach Saudi-Arabien will er sich in Kairo mit Fattah al-Sisi treffen. Danach soll der 47-Jährige zurück in seine Heimat.