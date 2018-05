An diesem Sonntag endet eine der längsten Legislaturperioden der Geschichte: Der Libanon wählt zum ersten Mal seit 2009 ein neues Parlament. Manche Bürger, die nun an die Urnen schreiten, waren bei der letzten Parlamentswahl noch Kinder.

Eigentlich hätten die Wahlen schon 2013 stattfinden sollen. Mit Verweis auf die instabile Sicherheitslage infolge des Bürgerkriegs im Nachbarland Syrien haben die Abgeordneten ihr Mandat jedoch mehrfach eigenmächtig verlängert.

Sie haben die Zeit immerhin genutzt, um ein neues Wahlgesetz zu verabschieden. Dadurch sind die Wahlen nicht unbedingt gerechter, aber auf jeden Fall komplizierter geworden: Die Nationalversammlung zählt 128 Sitze. Jeweils 64 Mandate gehen an christliche und muslimische Politiker. So weit wie gehabt.

Kompliziertes Wahlrecht

Neu ist die Einführung des Verhältniswahlrechts und die Aufteilung des Landes in 15 Wahlbezirke, in denen jeweils zwischen fünf und 13 Mandate vergeben werden.

Als Beispiel den Wahlkreis Beirut 1: Hier werden elf Parlamentssitze vergeben. Sechs Mandate gehen an sunnitische Politiker, zwei an Schiiten, je ein Platz ist für Drusen, Griechisch-Orthodoxe und Protestanten vorgesehen. Diese Aufstellung korrespondiert ungefähr mit der demographischen Zusammensetzung der Wahlkreise.

Politiker können nicht als Einzelkandidaten antreten, sondern müssen sich zu Listen zusammenschließen, die mindestens 40 Prozent der Mandate in einem Wahlbezirk gewinnen können. Im Wahlkreis Beirut 1 muss also jede Liste mindestens fünf Kandidaten umfassen, um antreten zu dürfen. Anders als unter dem bisherigen Wahlgesetz können Wähler jetzt nur noch für eine Liste als Ganzes stimmen. Bislang konnten Wähler für Kandidaten verschiedener Listen abstimmen. In Beirut 1 hätte ein Wähler also für einen Sunniten von Liste A, einen Schiiten von Liste B und einen Protestanten von Liste C stimmen können. Das geht nun nicht mehr.

Dafür hat jeder Wähler nun eine Zweitstimme, mit der er seinen bevorzugten Kandidaten auf der gewählten Liste bestimmen kann.

REUTERS Wahlplakate in Beirut

Neu ist außerdem die Einführung einer Sperrklausel, die in jedem Wahlkreis greift. Die Hürde berechnet sich aus der Zahl der abgegebenen Stimmen geteilt durch die Zahl der vergebenen Sitze. Sollten also in Beirut 1 etwa 110.000 Menschen zur Wahl gegen, braucht eine Liste mindestens 10.000 Stimmen, um auch tatsächlich mindestens einen Vertreter ins Parlament schicken zu können.

Nicht nur dadurch wird das Verhältniswahlrecht ad absurdum geführt: Wahlrechtsexperten bemängeln, dass die Wahlkreise zu klein und die Zahl der pro Konfessionsgemeinschaft vergebenen Mandate zu niedrig sind. Wenn im Wahlkreis Beirut 1 mehrere Listen um das jeweils einzige Mandat für Drusen, Griechisch-Orthodoxe und Protestanten konkurrieren, greift automatisch das Mehrheitswahlrecht. Ähnlich sieht es in vielen anderen Wahlkreisen aus.

Politik ist Familiensache

So sehr sich das Wahlrecht geändert hat, so wenig Veränderung gibt es beim politischen Personal, das sich zur Wahl stellt. Die Politikerdynastien, die das Land seit Ende des libanesischen Bürgerkriegs vor fast 30 Jahren regieren, werden auch nach der Wahl am Sonntag den Kurs des Landes bestimmen. Die Parteien, die sie anführen, sind kaum mehr als Tarnorganisationen für eine Politik, die auf persönlichen Loyalitäten und Klientelismus im Inland und finanzieller und politischer Unterstützung aus dem Ausland fußt.

Die wichtigsten acht Beispiele lesen Sie hier:

Es bleibt in der Familie Saad Hariri: Der politische Anführer der Sunniten im Libanon ist seit Dezember 2016 erneut Ministerpräsident seines Landes. Er ist der politische Erbe seines Vaters, des Bauunternehmers und langjährigen Regierungschefs Rafik Hariri, der 2005 bei einem Bombenattentat in Beirut getötet wurde. Hariri wird von Saudi-Arabien protegiert, auch wenn sein Verhältnis zu Kronprinz Mohammed bin Salman nicht ganz spannungsfrei ist. Das zeigte sich im November 2017 als Hariri von Riad aus seinen Rücktritt bekanntgab und diese Wochen später nach seiner Rückkehr wieder zurücknahm. Gebran Bassil: Der Maronit ist Chef der christlichen Partei „Freie Patriotische Bewegung“ und seit 2014 libanesischer Außenminister. Er ist auf diese Posten gekommen, weil er der Schwiegersohn von Michel Aoun ist. Dieser war sein Vorgänger als Parteichef und ist seit Oktober 2016 Staatspräsident des Libanon. Aoun war ein Warlord im libanesischen Bürgerkrieg und musste nach Kriegsende ins Exil nach Frankreich gehen. Erst nach dem Abzug der syrischen Armee aus dem Libanon 2005 kehrte er in den Libanon zurück. Samir Geagea: Der Maronit führte während des libanesischen Bürgerkriegs die Forces Libanaises an, eine rechte Bürgerkriegsmiliz. Geagea war der einzige Warlord, der nach dem Krieg wegen seiner Verbrechen vor Gericht gestellt und verurteilt wurde. Erst nach dem Abzug der syrischen Truppen 2005 kam er aus dem Gefängnis frei. Seines Forces Libanaises haben die Waffen niedergelegt und sind inzwischen eine politische Partei. Samy Gemayel: Die Gemayels sind eine der ältesten Politikerdynastien im Libanon. Pierre Gemayel besuchte 1936 die Olympischen Spiele in Berlin, war begeistert von der Disziplin der NSDAP und gründete nach seiner Rückkehr die von den Faschisten inspirierte Kataib-Partei im Libanon, die lange die unumstrittene, stärkste Kraft der Maroniten im Libanon war. Während des libanesischen Bürgerkriegs wurde Pierres Sohn Bachir 1982 zum Präsidenten gewählt. Noch bevor er sein Amt antreten konnte, wurde er bei einem Bombenattentat getötet. An seiner Stelle wurde Bachirs Bruder Amin Gemayel Staatschef. Inzwischen führt die dritte Generation die Geschicke der Kataib: Amins Sohn Samy ist Parteichef und kandidiert ebenso wie Bachirs Sohn Nadim Gemayel erneut für das Parlament. Samys Bruder Pierre junior wurde 2006 bei einem Attentat erschossen. Taymour Jumblatt: Was die Gemayels lange Zeit bei den Maroniten waren, sind die Jumblatts bei den Drusen: Die mächtigste Politikerdynastie. Der Jurist Kamal Jumblatt wurde 1943 erstmals in die Nationalversammlung gewählt, sechs Jahre später gründete er die Progressive Sozialistische Partei (PSP), ein ambitionierter Name für eine im Kern feudalistische Partei. Im Zuge der wachsenden Spannungen im Libanon ab Ende der Fünfzigerjahre baute Jumblatt eine drusische Miliz auf, die zu Beginn des Bürgerkriegs 1975 äußerst schlagkräftig war. Zwei Jahre später wurde Kamal Jumblatt ermordet. Sein Sohn Walid übernahm die Führung von Miliz und Partei. Der gewiefte Taktiker hat es geschafft, das politische Gewicht der drusischen Minderheit, die weniger als fünf Prozent der libanesischen Bevölkerung stellt, maximal zu erhöhen. Mit 68 Jahren kandidiert Walid Jumblatt nicht mehr für das Parlament. Er überlässt seinem Sohn Taymour den Platz, er soll bald auch die PSP in dritter Generation führen. Suleiman Frangieh: Die Frangiehs sind ein maronitischer Clan aus dem Nordlibanon. Suleiman Frangieh senior galt als Mafioso und war in den Fünfzigerjahren für zahlreiche Morde an konkurrierenden Clans im Libanongebirge verantwortlich. Das hinderte ihn nicht daran, 1970 mit Hilfe des syrischen Regimes zum Präsidenten gewählt zu werden. Er hatte das Amt bis 1976 inne. Suleimans Sohn Tony baute zu Beginn des libanesischen Bürgerkriegs eine Privatmiliz auf: die Marada-Brigade. Die Miliz forderte die Macht der Kataib und der Forces Libanaises heraus, die sich rücksichtslos rächten: Auf Befehl von Bachir Gemayel und unter dem Kommando von Samir Geagea stürmten Milizionäre Ehden, den Heimatort der Frangiehs. Sie töteten mehr als 40 Menschen, darunter Tony Frangieh, seine Frau Vera und ihre dreijährige Tochter Jihane. Tonys Sohn Suleiman junior überlebte das Massaker, weil er Ehden zuvor verlassen hatte. Er übernahm die Führung der Miliz, die sich nach dem Bürgerkrieg auflöste und sitzt seit 1991 im Parlament. Sein Ziel ist es, eines Tages Michel Aoun als Staatspräsident zu beerben. Nabih Berri: Der Mann, der vor 80 Jahren als Sohn libanesischer Auswanderer in Sierra Leone zur Welt kam, steht seit 1980 an der Spitze der Amal-Bewegung, die zuerst schiitische Bürgerkriegsmiliz und später politische Partei wurde. Er gilt als einer der Architekten des Abkommens von Taif, das 1989 den Bürgerkrieg offiziell beendete. Seit 1992 ist Berri Sprecher des libanesischen Parlaments. Es ist das höchste Staatsamt, das ein Schiit im Libanon bekleiden kann. Das Amt gibt ihm viel Macht, er kann Abstimmungen und Sitzungen verhindern und damit Gesetze oder die Wahl des Premierministers oder Staatspräsidenten blockieren. Es gilt als sicher, dass Berri auch in den nächsten vier Jahren Parlamentschef sein wird. Mindestens. Hassan Nasrallah: Parlamentsarbeit ist Hassan Nasrallah zu profan, einen Karriere in der Nationalversammlung hat er nie angestrebt. Doch seit mehr als 25 Jahren nimmt er mehr Einfluss auf die Geschicke des Landes als jeder gewählte Politiker: Seit 1992 steht Nasrallah an der Spitze der Hisbollah, der von Iran unterstützten, mächtigsten Miliz und Partei im Libanon. Er hat die Macht, jederzeit seine Kämpfer gegen innenpolitische Rivalen in Bewegung zu setzen, so wie im Mai 2008, und kann mit einer Entscheidung einen Krieg mit Israel auslösen, so wie im Juli 2006. Das Bündnis aus Hisbollah und Amal wird wohl alle schiitischen Mandate im Parlament gewinnen, sich aber bei der Verteilung der Ministerposten zurückhalten. Nasrallahs Schicksal wird nicht durch Wahlen entschieden, sondern durch Israel: dort gilt der Hisbollah-Chef seit Jahren als potentielles Ziel für eine gezielte Tötung.

Dafür haben sich die Frontverläufe in der libanesischen Politik seit 2009 deutlich verändert: Damals standen sich zwei politische Lager gegenüber: Auf der einen Seite ein Bündnis von Hisbollah, Amal, Frangieh, Aoun und Jumblatt. Auf der anderen Seite ein Bündnis von Hariri mit Geagea und den Gemayels. Das schiitisch-christlich-drusische Bündnis lag mit 68 zu 60 Sitzen knapp vorn. Am Ende blockierten sich aber beide Lager bei wichtigen Entscheidungen - unter anderem, weil Jumblatts Vertreter mehrfach die Seiten wechselten.

Wegen des neuen Wahlrechts gibt es keine stabilen, lagerübergreifenden, landesweiten Bündnisse: Vertreter von Parteien, die in einem Wahlkreis auf einer Liste antreten, stehen sich in anderen Wahlkreisen als Gegner gegenüber. Das macht nicht nur die Wahlprognosen schwierig. Es erschwert auch taktisches Wählen.

Die Sachthemen

Die Versuche der Parteichefs, verschiedene lokale Bündnisse zu schmieden, standen deshalb auch im Mittelpunkt des Wahlkampfes. Um Sachthemen geht es kaum. Dabei sind die Herausforderungen, vor denen der Libanon steht, gewaltig:

Das Land ist hochverschuldet , die Wirtschaft von Überweisungen von Auslandslibanesen und Geberstaaten abhängig.

, die Wirtschaft von Überweisungen von Auslandslibanesen und Geberstaaten abhängig. Stromausfälle sind überall im Libanon an der Tagesordnung. Der Staat geht das Problem aber nicht entschieden an, weil er sich nicht mit den privaten Anbietern von Stromgeneratoren anlegen will, die davon profitieren.

sind überall im Libanon an der Tagesordnung. Der Staat geht das Problem aber nicht entschieden an, weil er sich nicht mit den privaten Anbietern von Stromgeneratoren anlegen will, die davon profitieren. Nachdem 2015 die größte Mülldeponie des Landes geschlossen wurde, ächzte Beirut unter gewaltigen Müllbergen. Der Dreck gelangte in Flüsse und wurde an Stränden angespült. Die Folgen sind bis heute nicht absehbar, das Problem ist noch immer nicht dauerhaft gelöst.

des Landes geschlossen wurde, ächzte Beirut unter gewaltigen Müllbergen. Der Dreck gelangte in Flüsse und wurde an Stränden angespült. Die Folgen sind bis heute nicht absehbar, das Problem ist noch immer nicht dauerhaft gelöst. Im Libanon leben schätzungsweise 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge - bei einer einheimischen Bevölkerung von etwas mehr als vier Millionen. Besonders Politiker der Kataib und der Forces Libanaises machen die Syrer zunehmend für alles verantwortlich, was im Land schiefläuft. In einigen Orten gelten inzwischen nächtliche Ausgangssperren für Flüchtlinge.

- bei einer einheimischen Bevölkerung von etwas mehr als vier Millionen. Besonders Politiker der Kataib und der Forces Libanaises machen die Syrer zunehmend für alles verantwortlich, was im Land schiefläuft. In einigen Orten gelten inzwischen nächtliche Ausgangssperren für Flüchtlinge. Der libanesische Staat ist schwach, Politik und Wirtschaft fußen auf einem System, das persönliche Beziehungen honoriert. Das ist der ideale Nährboden für Korruption - und abschreckend für ausländische Investitionen.

An durchgreifende Reformen in diesen Problemfeldern glaubt kaum ein Wähler. Für den Libanon wäre es schon ein positiver Wahlausgang, wenn das Land trotz des Syrienkriegs und der wachsenden Spannungen zwischen Iran und Israel einigermaßen stabil bleibt - und wenn die nächsten Wahlen nicht wieder neun Jahre auf sich warten lassen.