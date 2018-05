Wahl im Libanon Das Kartell siegt

Hassan Nasrallah: Parlamentsarbeit ist Hassan Nasrallah zu profan, einen Karriere in der Nationalversammlung hat er nie angestrebt. Doch seit mehr als 25 Jahren nimmt er mehr Einfluss auf die Geschicke des Landes als jeder gewählte Politiker: Seit 1992 steht Nasrallah an der Spitze der Hisbollah, der von Iran unterstützten, mächtigsten Miliz und Partei im Libanon. Er hat die Macht, jederzeit seine Kämpfer gegen innenpolitische Rivalen in Bewegung zu setzen, so wie im Mai 2008, und kann mit einer Entscheidung einen Krieg mit Israel auslösen, so wie im Juli 2006. Das Bündnis aus Hisbollah und Amal wird wohl alle schiitischen Mandate im Parlament gewinnen, sich aber bei der Verteilung der Ministerposten zurückhalten. Nasrallahs Schicksal wird nicht durch Wahlen entschieden, sondern durch Israel: dort gilt der Hisbollah-Chef seit Jahren als potentielles Ziel für eine gezielte Tötung.