Libanon Geringe Beteiligung bei erster Wahl seit neun Jahren

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben die Menschen im Libanon zum ersten Mal seit neun Jahren wieder ein neues Parlament gewählt. Nach politischen Krisen, in denen das Parlament seine Amtszeit mehrfach eigenständig verlängert hatte, hielt sich die Wahlbeteiligung jedoch in Grenzen: Bis eine Stunde vor Schließung der Wahllokale waren nach Angaben des Innenministeriums 46,88 Prozent der rund 3,6 Millionen registrierten Wähler an die Urnen gegangen.

Beobachter schätzten, dass die Wahlbeteiligung in einigen Hochburgen der schiitischen Hisbollah höher war als im Rest des Landes. Die Stimmabgabe verlief Beobachtern zufolge weitgehend ohne Zwischenfälle. Erste Ergebnisse werden im Laufe des Montags erwartet.

"Jeder Libanese muss wählen gehen und seine nationale Pflicht erfüllen", sagte der amtierende Ministerpräsident Saad Hariri, nachdem er selbst seine Stimme in der Hauptstadt Beirut abgegeben hatte. Auch Präsident Michel Aoun rief die Menschen auf, sich noch an der Wahl zu beteiligen.

Zum ersten Mal wurde eine Wahl im gesamten Libanon an einem einzigen Tag durchgeführt. Knapp 600 Kandidaten bewarben sich um die 128 Parlamentssitze. Die Abgeordneten bestimmen den Ministerpräsidenten und entscheiden über die zentralen politischen Fragen des Landes.

Die Parlamentswahl ist beeinflusst vom Krieg in Syrien und dem überregional bedeutsamen Machtkampf zwischen Saudi-Arabien und Iran. Die schiitische Hisbollah-Miliz kämpft an der Seite des syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Nachbarland. Regierungschef Hariri gilt als enger Vertrauter des sunnitischen Saudi-Arabiens.

Bei der Wahl kam erstmals ein neues Wahlgesetz zur Anwendung, das kleineren Parteien größere Chancen einräumen sollte. Beobachter gehen jedoch nicht davon aus, dass es zu größeren Veränderungen kommen wird. Das Parlament mit seinen 128 Sitzen geht jeweils zur Hälfte an Muslime und Christen. Komplizierte Regelungen sollen die Balance in dem multikonfessionellen Land zwischen den Religionen halten.

So sehr sich das Wahlrecht geändert hat, so wenig Veränderung gibt es beim politischen Personal, das sich zur Wahl stellt. Die Politikerdynastien, die das Land seit Ende des libanesischen Bürgerkriegs vor fast 30 Jahren regieren, werden auch nach der Wahl am Sonntag den Kurs des Landes bestimmen. Die wichtigsten acht Beispiele lesen Sie hier:

Es bleibt in der Familie Saad Hariri: Der politische Anführer der Sunniten im Libanon ist seit Dezember 2016 erneut Ministerpräsident seines Landes. Er ist der politische Erbe seines Vaters, des Bauunternehmers und langjährigen Regierungschefs Rafik Hariri, der 2005 bei einem Bombenattentat in Beirut getötet wurde. Hariri wird von Saudi-Arabien protegiert, auch wenn sein Verhältnis zu Kronprinz Mohammed bin Salman nicht ganz spannungsfrei ist. Das zeigte sich im November 2017 als Hariri von Riad aus seinen Rücktritt bekanntgab und diese Wochen später nach seiner Rückkehr wieder zurücknahm. Gebran Bassil: Der Maronit ist Chef der christlichen Partei „Freie Patriotische Bewegung“ und seit 2014 libanesischer Außenminister. Er ist auf diese Posten gekommen, weil er der Schwiegersohn von Michel Aoun ist. Dieser war sein Vorgänger als Parteichef und ist seit Oktober 2016 Staatspräsident des Libanon. Aoun war ein Warlord im libanesischen Bürgerkrieg und musste nach Kriegsende ins Exil nach Frankreich gehen. Erst nach dem Abzug der syrischen Armee aus dem Libanon 2005 kehrte er in den Libanon zurück. Samir Geagea: Der Maronit führte während des libanesischen Bürgerkriegs die Forces Libanaises an, eine rechte Bürgerkriegsmiliz. Geagea war der einzige Warlord, der nach dem Krieg wegen seiner Verbrechen vor Gericht gestellt und verurteilt wurde. Erst nach dem Abzug der syrischen Truppen 2005 kam er aus dem Gefängnis frei. Seines Forces Libanaises haben die Waffen niedergelegt und sind inzwischen eine politische Partei. Samy Gemayel: Die Gemayels sind eine der ältesten Politikerdynastien im Libanon. Pierre Gemayel besuchte 1936 die Olympischen Spiele in Berlin, war begeistert von der Disziplin der NSDAP und gründete nach seiner Rückkehr die von den Faschisten inspirierte Kataib-Partei im Libanon, die lange die unumstrittene, stärkste Kraft der Maroniten im Libanon war. Während des libanesischen Bürgerkriegs wurde Pierres Sohn Bachir 1982 zum Präsidenten gewählt. Noch bevor er sein Amt antreten konnte, wurde er bei einem Bombenattentat getötet. An seiner Stelle wurde Bachirs Bruder Amin Gemayel Staatschef. Inzwischen führt die dritte Generation die Geschicke der Kataib: Amins Sohn Samy ist Parteichef und kandidiert ebenso wie Bachirs Sohn Nadim Gemayel erneut für das Parlament. Samys Bruder Pierre junior wurde 2006 bei einem Attentat erschossen. Taymour Jumblatt: Was die Gemayels lange Zeit bei den Maroniten waren, sind die Jumblatts bei den Drusen: Die mächtigste Politikerdynastie. Der Jurist Kamal Jumblatt wurde 1943 erstmals in die Nationalversammlung gewählt, sechs Jahre später gründete er die Progressive Sozialistische Partei (PSP), ein ambitionierter Name für eine im Kern feudalistische Partei. Im Zuge der wachsenden Spannungen im Libanon ab Ende der Fünfzigerjahre baute Jumblatt eine drusische Miliz auf, die zu Beginn des Bürgerkriegs 1975 äußerst schlagkräftig war. Zwei Jahre später wurde Kamal Jumblatt ermordet. Sein Sohn Walid übernahm die Führung von Miliz und Partei. Der gewiefte Taktiker hat es geschafft, das politische Gewicht der drusischen Minderheit, die weniger als fünf Prozent der libanesischen Bevölkerung stellt, maximal zu erhöhen. Mit 68 Jahren kandidiert Walid Jumblatt nicht mehr für das Parlament. Er überlässt seinem Sohn Taymour den Platz, er soll bald auch die PSP in dritter Generation führen. Suleiman Frangieh: Die Frangiehs sind ein maronitischer Clan aus dem Nordlibanon. Suleiman Frangieh senior galt als Mafioso und war in den Fünfzigerjahren für zahlreiche Morde an konkurrierenden Clans im Libanongebirge verantwortlich. Das hinderte ihn nicht daran, 1970 mit Hilfe des syrischen Regimes zum Präsidenten gewählt zu werden. Er hatte das Amt bis 1976 inne. Suleimans Sohn Tony baute zu Beginn des libanesischen Bürgerkriegs eine Privatmiliz auf: die Marada-Brigade. Die Miliz forderte die Macht der Kataib und der Forces Libanaises heraus, die sich rücksichtslos rächten: Auf Befehl von Bachir Gemayel und unter dem Kommando von Samir Geagea stürmten Milizionäre Ehden, den Heimatort der Frangiehs. Sie töteten mehr als 40 Menschen, darunter Tony Frangieh, seine Frau Vera und ihre dreijährige Tochter Jihane. Tonys Sohn Suleiman junior überlebte das Massaker, weil er Ehden zuvor verlassen hatte. Er übernahm die Führung der Miliz, die sich nach dem Bürgerkrieg auflöste und sitzt seit 1991 im Parlament. Sein Ziel ist es, eines Tages Michel Aoun als Staatspräsident zu beerben. Nabih Berri: Der Mann, der vor 80 Jahren als Sohn libanesischer Auswanderer in Sierra Leone zur Welt kam, steht seit 1980 an der Spitze der Amal-Bewegung, die zuerst schiitische Bürgerkriegsmiliz und später politische Partei wurde. Er gilt als einer der Architekten des Abkommens von Taif, das 1989 den Bürgerkrieg offiziell beendete. Seit 1992 ist Berri Sprecher des libanesischen Parlaments. Es ist das höchste Staatsamt, das ein Schiit im Libanon bekleiden kann. Das Amt gibt ihm viel Macht, er kann Abstimmungen und Sitzungen verhindern und damit Gesetze oder die Wahl des Premierministers oder Staatspräsidenten blockieren. Es gilt als sicher, dass Berri auch in den nächsten vier Jahren Parlamentschef sein wird. Mindestens. Hassan Nasrallah: Parlamentsarbeit ist Hassan Nasrallah zu profan, einen Karriere in der Nationalversammlung hat er nie angestrebt. Doch seit mehr als 25 Jahren nimmt er mehr Einfluss auf die Geschicke des Landes als jeder gewählte Politiker: Seit 1992 steht Nasrallah an der Spitze der Hisbollah, der von Iran unterstützten, mächtigsten Miliz und Partei im Libanon. Er hat die Macht, jederzeit seine Kämpfer gegen innenpolitische Rivalen in Bewegung zu setzen, so wie im Mai 2008, und kann mit einer Entscheidung einen Krieg mit Israel auslösen, so wie im Juli 2006. Das Bündnis aus Hisbollah und Amal wird wohl alle schiitischen Mandate im Parlament gewinnen, sich aber bei der Verteilung der Ministerposten zurückhalten. Nasrallahs Schicksal wird nicht durch Wahlen entschieden, sondern durch Israel: dort gilt der Hisbollah-Chef seit Jahren als potentielles Ziel für eine gezielte Tötung.

Vertreter der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen hatten im Vorfeld Korruption und ausländische Einflussnahme auf die Wahl kritisiert. Im Libanon leben rund sechs Millionen Menschen, wahlberechtigt sind etwa 3,6 Millionen. Die Wahl wird von mehr als hundert Beobachtern der Europäischen Union überwacht.

Der Libanon hat rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland Syrien aufgenommen. Die soziale und wirtschaftliche Lage in dem Mittelmeerstaat ist dadurch stark beeinflusst. Bei einer internationalen Geberkonferenz waren für den Libanon jüngst rund elf Milliarden US-Dollar (rund neun Milliarden Euro) an Krediten und Spenden bereitgestellt worden.