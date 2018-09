Kämpfe in Libyen Aufstand gegen das Kartell von Tripolis

Tarhuna ist ein kleiner Ort in der libyschen Wüste. Nur etwas mehr als 15.000 Menschen leben in der Kleinstadt 65 Kilometer südöstlich von Tripolis. Doch die in Tarhuna herrschende Miliz hat nun den Versuch unternommen, die Hauptstadt zu erobern.

Anfang vergangener Woche begann die sogenannte Siebte Brigade aus Tarhuna ihren Vormarsch auf die ersten Viertel der Millionenstadt. Bei den Kämpfen sind seit vergangenem Montag nach offiziellen Angaben 47 Menschen getötet und 130 weitere verletzt worden, darunter viele Zivilisten. Die Siebte Brigade hat unter anderem den internationalen Flughafen erobert, der inzwischen geschlossen wurde. Am Sonntag rief die Regierung den Ausnahmezustand aus.

Die Siebte Brigade wird von drei Brüdern angeführt. Sie haben eine "Schlacht gegen Korruption und die Diebe öffentlicher Gelder" ausgerufen. Ziel sei es, "Tripolis von den korrupten Milizen zu säubern". Dafür haben sich die Kämpfer aus Tarhuna mit Milizen aus Misurata und Zintan zusammengeschlossen. Beide Orte beherbergen nach Tripolis die größten Milizen in Westlibyen. Es ist also in vielerlei Hinsicht ein Aufstand der Peripherie gegen das Zentrum.

Tripolis wird gegenwärtig von vier großen Milizen kontrolliert. Formal hat jede von ihnen ihre Loyalität gegenüber der Einheitsregierung von Premierminister Fayez al-Sarraj erklärt.

AFP Ministerpräsident Fayez al-Sarraj

Tatsächlich ist es jedoch genau umgekehrt: Die Milizen haben sich die Regierung untertan gemacht, sie treffen die eigentlichen Entscheidungen in der Hauptstadt. Sie kontrollieren Politik, Wirtschaft und Verwaltung und plündern das, was nach dem Sturz des Langzeitdiktators Muammar al-Gaddafi 2011 vom libyschen Staat übriggeblieben ist.

Ihnen unterstehen Gefängnisse und sie betreiben auch Gefangenenlager, in denen afrikanische Migranten in verheerenden Bedingungen festgehalten werden. Sie schmuggeln Menschen, Öl und Drogen. Regierungschef Sarraj, der seit 2016 in Tripolis residiert, ist vom Wohlverhalten der vier Milizen abhängig:

Die Spezielle Abschreckungseinheit ist formal dem Innenministerium unterstellt. Ihr Anführer ist Abdulraouf Kara, ein ehemaliger Schmied. Bis zur vergangenen Woche beherrschten sie den Flughafen der Hauptstadt, entschieden also, wer ins Land kommt und wer das Land verlässt. Zudem kontrollieren sie das berüchtigte Gefängnis Abu Salim, in dem Gaddafi islamistische Oppositionelle inhaftierte. Heute hat die Spezielle Abschreckungseinheit selbst rund 2600 Häftlinge in ihrer Gewalt, darunter rund 500 Kämpfer der Terrororganisation "Islamischer Staat". Unter anderem hat die Miliz frühere Guantanamo-Insassen und den Bruder des aus Libyen stammenden IS-Attentäters von Manchester in ihren Händen. Ideologisch wird Karas Truppe dem Madchalismus zugerechnet, eine Strömung innerhalb des Salafismus, die sich eher unpolitisch gibt.

Die Nawasi-Brigade ist für den Schutz der Regierung hauptverantwortlich. Die islamistische Miliz ist berüchtigt dafür, angebliche Homosexuelle, Trinker und Drogenkonsumenten hart zu bestrafen. In den vergangenen Jahren hat sich die Brigade mehrfach Scharmützel mit der Speziellen Abschreckungseinheit geliefert.

Die Revolutionären Brigaden von Tripolis waren einst die mächtigste Miliz der Hauptstadt, haben aber seit 2016 an Einfluss verloren. Formal sind auch die Revolutionären Brigaden dem Innenministerium unterstellt. Ihr Anführer ist Haitham al-Tajouri. Er gilt nicht als politischer Kopf, sondern als eine Art Mafiaboss, der sich vor allem um den Schutz seiner wirtschaftlichen Interessen sorgt.

Die Abu-Salim-Brigade unter dem Befehl von Abdelghani al-Kikli gilt in ähnlicher Weise als Mafiamiliz, die nicht für eine politische Ideologie sondern für wirtschaftliche Interessen kämpft.

Wolfram Lacher, Libyen-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, die auch die Bundesregierung berät, warnte bereits im Mai vor einem Milizenkartell, das sich in Tripolis herausgebildet habe. Dieses Kartell habe zwar die Sicherheitslage in der Hauptstadt erheblich verbessert, zugleich aber einen neuen Konflikt heraufbeschworen.

Europa ist abhängig von der Regierung in Tripolis

Denn die Hauptstädter-Guerillas haben die Milizen aus Misurata, Zintan und Tarhuna von den Geldquellen und den politischen Ämtern in Tripolis ausgeschlossen. Nun wollen die Kämpfer aus dem Umland dieser Entwicklung nicht länger tatenlos zusehen. Mit militärischen Mitteln versuchen sie, Einfluss in der Regierung zurückzugewinnen.

Über kurz oder lang könnte das den Fortbestand der international anerkannten Regierung gefährden. Sollten die herrschenden Milizen aus Tripolis vertrieben werden, könnte sich das Kabinett von Sarraj kaum an der Macht halten. Das wäre auch für Europa ein Problem: Denn schließlich ist Premier Sarraj der Politiker, der dafür sorgen soll, dass die Zahl der Flüchtlingsboote, die von Libyen aus in See stechen, weiter zurückgeht.