Libyen-Gipfel in Palermo Salvinis Rache an Macron

Ab Montagabend spielt Italien für zwei Tage wieder ein bisschen Kolonialmacht. Die populistische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega hat die libyschen Konfliktparteien sowie Regierungsvertreter aus den USA und Europa zu einem Gipfeltreffen nach Palermo geladen, bei dem nach Wegen aus der Dauerkrise in dem nordafrikanischen Land gesucht werden soll.

Italien herrschte von 1911 bis 1943 über Libyen. Nun will Rom Ordnung in seine einstige Kolonie bringen. Die Regierung verfolgt dabei mehrere Interessen.

Zum einen will der rechte Innenminister Matteo Salvini erreichen, dass überhaupt keine Migranten mehr von Libyen aus übers Mittelmeer nach Italien gelangen. Von Januar bis September 2018 sind rund 21.000 Menschen in Flüchtlingsbooten in Italien angekommen. Im selben Vorjahreszeitraum waren es noch mehr als 105.000 gewesen - ein Rückgang von 80 Prozent.

Zum anderen braucht Italien ein halbwegs stabiles Libyen, um weiterhin Öl und Gas von dort zu importieren. Der italienische Energiekonzern Eni ist mit einem Marktanteil von 45 Prozent der größte ausländische Öl- und Gasproduzent im Land. Das Unternehmen kontrolliert auch die Greenstream-Pipeline, die Erdgas vom Westen Libyens bis nach Sizilien pumpt.

Größter ausländischer Konkurrent ist der französische Energieriese Total, der rund zehn Prozent des libyschen Marktes kontrolliert, aber mehr will: Die Franzosen haben sich Anteile am Ölfeld Waha im Hinterland von Sirt gesichert. Läuft alles nach Plan, verkürzt Total damit in den nächsten Jahren den Abstand auf die italienische Konkurrenz.

Machtkampf zwischen Frankreich und Italien

Das Gerangel um Öl und Gas ist nur ein Beispiel für den Machtkampf zwischen Rom und Paris um Einfluss in Libyen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte das Bürgerkriegsland schon kurz nach seinem Amtsantritt als Problemfeld identifiziert, auf dem er außenpolitische Schlagkraft beweisen könne.

Im Mai dieses Jahres lud er die beiden wichtigsten libyschen Anführer zu einem Gipfeltreffen nach Paris: Fayez al-Sarraj, Premierminister der von den Vereinten Nationen anerkannten Übergangsregierung, dessen tatsächliche Macht jedoch schon innerhalb der Stadtgrenzen von Tripolis endet. Und Khalifa Haftar, von Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützter Warlord, der den Osten Libyens kontrolliert und sich beharrlich weigert, seine Truppen dem Befehl der Regierung zu unterstellen.

DPA Haftar, Macron und Sarraj im Mai in Paris

Macron drängte zur Eile: Unter seiner Vermittlung bekannten sich Sarraj und Haftar dazu, bereits am 10. Dezember Parlaments- und Präsidentenwahlen in Libyen durchzuführen. Ein Datum, das nie realistisch war, weil es weder ein Wahlgesetz, noch die für Wahlen nötige Infrastruktur gab - ganz zu schweigen von der fragilen Sicherheitslage, die eine faire und freie Abstimmung kaum möglich machen würde.

Mit seinem Vorstoß unterlief Macron auch die Arbeit des Uno-Sondergesandten Ghassan Salamé. Der Libanese wollte vor den Wahlen eine nationale Konferenz unter Beteiligung aller Konfliktparteien abhalten, die erst einmal eine neue Verfassung ausarbeitet. Auf deren Grundlage sollte dann gewählt werden.

Die Warlords profitieren

Macron veranstaltete die Libyen-Konferenz im Mai zudem mitten während der italienischen Koalitionsbildung, deshalb konnte Rom keinen Regierungsvertreter nach Paris entsenden.

Der Gipfel in Palermo ist nun so etwas wie Salvinis Rache an Macron.

Das Treffen soll die Libyen-Politik von Uno und EU wieder mehr im Sinne Roms beeinflussen - mit einem klaren Fokus auf die Bekämpfung der Migration nach Europa und nach dem Motto "Stabilisierung statt Demokratisierung".

Ob Ministerpräsident Giuseppe Conte damit Erfolg hat, ist wenige Stunden vor Beginn des Gipfels noch unklar - auch weil immer noch offen ist, ob Warlord Haftar persönlich nach Palermo reist. Für Deutschland nimmt Staatsminister Niels Annen an dem Treffen teil.

Profiteure des Wettstreits zwischen Frankreich und Italien sind in erster Linie die libyschen Warlords. Sie können die europäischen Staaten gegeneinander ausspielen und für sich politische und finanzielle Unterstützung herausziehen. Der politische Prozess unter Schirmherrschaft der Uno kommt hingegen weiterhin nicht voran.