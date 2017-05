Libyen Islamistengruppe Ansar al-Scharia löst sich auf

Eine der ehemals größten libyschen Islamistengruppen löst sich auf: Ansar al-Scharia erklärte im Internet, sie werde ihren bewaffneten Kampf nicht fortsetzen.

In der Erklärung räumt die Gruppe ein, durch die jahrelangen Kämpfe in ihren früheren Hochburgen im Osten Libyens "geschwächt" zu sein. Zahlreiche Kämpfer sind zudem zu der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) übergelaufen.

Ansar al-Scharia bedeutet auf Arabisch "Anhänger des islamischen Gesetzes", die USA und die Vereinten Nationen stufen die Gruppe als Terrororganisation ein. Der Gruppe werden zahlreiche Anschläge zur Last gelegt, darunter auch der auf das US-Konsulat in Bengasi 2012. Dabei wurden der Botschafter Christopher Stevens sowie drei weitere US-Bürger getötet.

Anführer wurde Ende 2014 getötet

Die Gruppe hatte Verbindungen zu dem Terrornetzwerk al-Qaida. Ihr Anführer Mohamad Asahawi war Ende 2014 bei Kämpfen gegen Truppen des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar getötet worden. Haftar kämpft im Osten Libyens gegen Regierungstruppen sowie Aufständische.

Ansar al-Scharia war wie andere bewaffnete Gruppen nach dem Sturz und dem Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 entstanden. Die Gruppe war nicht nur in der zweitgrößten libyschen Stadt Bengasi aktiv, sondern auch in Derna sowie in Gaddafis Heimatstadt Sirte. Bengasi wird aber inzwischen zu großen Teilen von Haftars Truppen kontrolliert.

Seit dem Tod Gaddafis beherrschen konkurrierende bewaffnete Söldnertruppen das ölreiche Land. Auch der IS nutzte die unübersichtliche Lage aus, um sich in dem nordafrikanischen Staat auszubreiten.