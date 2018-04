General Khalifa Haftar Libyens mächtigster Mann zwischen Leben und Tod

Genaues weiß man nicht über den Gesundheitszustand von Khalifa Haftar, umso mehr Gerüchte gehen um. Als gesichert gilt bisher nur, dass sich der derzeit einflussreichste Libyer seit mehr als einer Woche zur Behandlung im französischen Militärhospital Val-de-Grâce in Paris aufhält. Angeblich nur zu Routineuntersuchungen, hieß es zunächst aus dem Umfeld des libyschen Generals.

Dagegen behaupteten Haftars innenpolitische Gegner, der 75-Jährige habe zunächst einen Schlaganfall und dann Hirnblutungen erlitten und sei ins Koma gefallen. Zwischenzeitlich berichteten libysche Medien gar, Haftar sei gestorben. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht, allerdings räumen seine Unterstützer inzwischen ein, dass Haftar auf absehbare Zeit seine Funktionen nicht wahrnehmen könne.

DPA Haftar (r.), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Fajis al-Sarradsch, Ministerpräsidenten der international anerkannten Übergangsregierung (2017)

Haftar ist der mächtigste Warlord im seit Jahren schwelenden libyschen Bürgerkrieg. Er steht an der Spitze der Libyschen Nationalen Armee (LNA), die aus Überbleibseln des Gaddafi-Militärs, Stammesmilizen aus Ost- und Südlibyen, sowie salafistischen Kampfgruppen besteht.

Seit Jahren weigert er sich, seine Truppen, die mehr als die Hälfte des Landes beherrschen, der von der Uno unterstützten Regierung von Ministerpräsident Fayez Sarraj in Tripolis zu unterstellen. Seine LNA sei die einzige legitime Institution Libyens, behauptete Haftar erst vor wenigen Monaten. Noch in diesem Jahr sollen in Libyen Präsidentenwahlen stattfinden. Haftar drohte, er werde sich selbst zum Präsidenten des Landes ausrufen, sollten die Wahlen scheitern.

Stammeskonflikte drohen aufzubrechen

Dazu wird es wohl nicht mehr kommen. Stattdessen stellt sich die Frage, wer Haftar an der Spitze der LNA folgen könnte. Einen designierten Nachfolger gibt es nicht. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten seine beiden Söhne Saddam und Khalid. Beide sind Generäle und befehligen eigene Einheiten innerhalb der LNA. Allerdings ist äußerst fraglich, ob sie genug Autorität besitzen, um die verschiedenen Kräfte unter dem Dach der LNA hinter sich zu bringen. Gleiches gilt für Abdul-Razzaq al-Nadouri, den Generalstabschef der LNA. Erst am Mittwoch entkam Nadouri knapp einem Sprengstoffanschlag auf seinen Konvoi in Bengasi.

Im Zuge der Nachfolgeregelung drohen zudem alte Stammeskonflikte wieder aufzubrechen. Die Haftars und andere führende LNA-Kommandeure gehören dem Farjan-Stamm an, der eigentlich aus Westlibyen stammt. Der mächtige Awaqir-Stamm aus Bengasi, der größten Stadt im Osten Libyens, hatte sich zwar mit Haftar Senior arrangiert. Allerdings haben führende Vertreter der Awaqir bereits durchblicken lassen, dass sie einen weiteren Farjani an der LNA-Spitze nicht ohne weiteres dulden wollen.

SPIEGEL ONLINE

Und dann sind da noch Haftars ausländische Unterstützer, die ebenfalls ein gewichtiges Wort mitreden wollen. Besonders Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben sich in den vergangenen Jahren hinter Haftar gestellt. Die Regierung in Kairo sah in Haftar eine libysche Version von Staatschef Abdel-Fattah el-Sisi: Ein langgedienter General, der mit harter Hand gegen die Muslimbrüder vorgeht und als strenger Autokrat das Land nach den Wirren des sogenannten Arabischen Frühlings wieder stabilisiert.

Gute Kontakte nach Moskau, Paris und London

Darüber hinaus war Haftar das politische Kunststück gelungen, sich einerseits wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung aus Russland zu sichern, andererseits aber auch von westlichen Regierungen als Partner anerkannt zu werden. Mehrfach empfingen Russlands Außen- und Verteidigungsminister den Feldmarschall in Moskau, beide Seiten unterzeichneten Vereinbarungen über die Zusammenarbeit bei der Erdölproduktion und der Erschließung neuer Erdölvorkommen. Russische Söldner des privaten Militärunternehmens RSB sind rund um Bengasi im Einsatz. Nach offiziellen Angaben, um eine Erdölraffinerie von Minen zu räumen und Erdöltanker vor Piraten zu schützen.

REUTERS Fahrzeuge von Haftar-treuen Truppen in der libyschen Wüste (Archivbild)

Zugleich aber besuchte der britische Außenminister Boris Johnson im vergangenen September Haftar in Bengasi und lobte ihn für dessen Kampf gegen den Terror. Doch dieser Kampf wird oft mit ungesetzlichen Mitteln geführt. Der Kommandeur einer LNA-Spezialeinheit, Mahmoud al-Werfalli, wird seit August vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag per internationalem Haftbefehl gesucht. Chefanklägerin Fatou Bensouda wirft ihm Kriegsverbrechen vor, weil Werfalli mehrfach in aller Öffentlichkeit Gefangene tötete.

Seit der Ausstellung des Haftbefehls hatte Haftar ihn mehrfach kurzzeitig festgenommen, nach Protesten und Drohungen von Werfallis Anhängern aber immer wieder freigelassen. Nach Haftars Tod dürften Männer wie er noch stärker werden.