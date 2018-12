Libyen Mehrere Tote bei Selbstmordanschlag auf Außenministerium in Tripolis

Bei einem Anschlag auf das libysche Außenministerium in Tripolis sind mindestens drei Menschen getötet worden. Mehrere Angreifer nahmen das Gebäude zunächst unter Beschuss, bevor mindestens eine Person in das Ministerium gelangte und sich dort in die Luft sprengte. Ein Attentäter wurde vor dem Gebäude von Sicherheitskräften erschossen, bevor er seinen Sprengsatz zünden konnte.

Die Behörden in Tripolis sprechen von mindestens drei Toten und neun Verletzten. Bei einem der Todesopfer handelte es sich den Angaben aus Sicherheitskreisen zufolge um einen ranghohen Diplomaten. Dieser leitete demnach eine Abteilung im Außenministerium.

Bislang hat sich niemand zu der Tat bekannt. Regierungsvertreter in Tripolis sagten jedoch, das Vorgehen der Attentäter zeige alle Merkmale der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS), die seit Jahren in Libyen aktiv ist.

Seit dem Sturz des langjährigen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land. Die international anerkannte Regierung ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Ihre Autorität wird von einer Gegenregierung in Frage gestellt, die im Osten des Landes herrscht. Rivalisierende Milizen, Stämme und Dschihadisten kämpfen um die Kontrolle von Gebieten und den großen Ölvorkommen.