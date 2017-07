Mutmaßliche Dschihadistin Staatsanwalt ermittelt wieder gegen Linda W.

Wenige Tage nachdem die 16 Jahre alte Linda W. aus Pulsnitz im Irak identifiziert worden ist, hat die Staatsanwaltschaft in Dresden die Ermittlungen gegen sie wieder aufgenommen. Der Schülerin werde die "Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" vorgeworfen, teilte die Behörde mit. Einen Haftbefehl gebe es aber noch nicht, sagte der Oberstaatsanwalt.

Die 16-Jährige hatte sich im vergangenen Juli der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) angeschlossen und war aus ihrer Heimatstadt in Richtung Türkei verschwunden. Bereits kurz danach hatte die Staatsanwaltschaft gegen sie ermittelt, das Verfahren allerdings vor wenigen Wochen eingestellt, weil der Aufenthaltsort der Schülerin nicht bekannt war. Nach der Befreiung Mossuls war die Jugendliche gemeinsam mit anderen Frauen in einem Tunnel unter der irakischen Stadt festgenommen worden.

Twitter/ Vian Dakhil Tweet der jesidischen Abgeordneten Vian Dakhil mit mutmaßlichem Bild von Linda W.

Nach SPIEGEL-Informationen sollen dabei außer Linda W. noch mindestens drei weitere Deutsche aufgegriffen worden sein. Das Auswärtige Amt bestätigte am Montag, dass eine andere Deutsche in Haft sitze - die Identität der beiden anderen Frauen sei noch nicht bestätigt. Ein Sprecher des Generalbundesanwalts sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass auch gegen die drei anderen Frauen ermittelt werde. Sie würden verdächtigt, Mitglieder in einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein.

Unklar ist, ob Linda W. und die anderen Frauen im Irak bleiben oder möglicherweise an Deutschland überstellt werden. Mit den irakischen Behörden werde "über Möglichkeiten der Zusammenarbeit" gesprochen, sagte eine Sprecherin des Justizministeriums. Ein Auslieferungsabkommen mit dem Irak gebe es aber nicht.

Der Fall der 16-jährigen Linda W. aus Sachsen hatte vergangene Woche für Schlagzeilen gesorgt. In einem Interview mit NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" sagte die Jugendliche, sie werde kooperieren und bereue ihren Entschluss, sich den IS-Extremisten angeschlossen zu haben.