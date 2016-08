Baltikum: Litauen rüstet sich gegen Russland und eröffnet Truppenübungsdorf

Wegen wachsender Sorgen über die Außenpolitik des Nachbarlands Russland hat Litauen das erste Truppenübungsdorf im Baltikum in Betrieb genommen. Die Übungen in dem eigens für militärische Zwecke errichteten Dorf sollten der litauischen Armee helfen, "die Heimat zu verteidigen und den Feind abzuwehren", sagte Verteidigungsminister Juozas Olekas bei der Einweihung.

Das Übungsdorf nahe Pabrade soll von litauischen Truppen und Nato-Verbündeten genutzt werden. Es erstreckt sich über rund 15 Hektar und verfügt über zwei Dutzend Gebäude - inklusive einer Kirche, eines Sportstadions und eines Einkaufszentrums. Die Errichtung kostete rund fünf Millionen Euro. Soldaten sollen dort urbane Kriegsführung, die Erstürmung von Gebäuden und die Nutzung von Tunneln üben.

In der früheren Sowjetrepublik Litauen herrscht beträchtliche Sorge angesichts einer möglichen militärischen Bedrohung durch Russland. In einer vergangene Woche vorgelegten Umfrage gaben 60 Prozent an, sie betrachteten Russlands Außenpolitik als Bedrohung.

Seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland 2014 hat Litauen seinen Wehretat jedes Jahr um ein Drittel erhöht. Ab kommendem Jahr will die Nato vier Bataillone in Polen und den baltischen Staaten stationieren. Russland bestreitet territoriale Ambitionen auf das Baltikum und wirft der Nato vor, das militärische Gleichgewicht in Europa zu stören.