Möglicher Transport nach Deutschland Heidelberger Arzt hält Liu Xiaobo für reisefähig

Nach dem Besuch eines deutschen und eines US-Arztes hat der schwer krebskranke Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo seinen Wunsch wiederholt, im Ausland weiterbehandelt werden zu dürfen. Das teilten Unterstützer von Liu am Sonntag mit. Der 61-Jährige wirkte am Samstag bei einer Untersuchung durch den Heidelberger Spezialisten Markus W. Büchler und den US-Mediziner Joseph M. Herman Fotos zufolge geschwächt. Er war jedoch in der Lage, sich mit den Ärzten zu unterhalten.

Büchler und Herman sagten anschließend, Liu sei durchaus transportfähig, der Transfer müsse allerdings möglichst bald erfolgen. Sowohl das Universitätsklinikum Heidelberg als auch das MD Anderson Krebs-Zentrum in Texas seien bereit, den Regimekritiker aufzunehmen.

Mit ihrer Einschätzung widersprechen die beiden Krebsspezialisten ihren chinesischen Kollegen, die einen Transport für "zu riskant" halten. Liu liegt in einer Klinik in der nordostchinesischen Stadt Shenyang. Sein Wunsch, im Ausland behandelt zu werden, war bereits von den Behörden abgelehnt worden.

Lius Gesundheitszustand hat sich nach Angaben der Klinik und von Freunden seit Donnerstag erheblich verschlechtert. Seine Leberfunktion habe sich stark verringert, und im linken Bein sei ein Blutgerinnsel entdeckt worden. Inzwischen muss er künstlich ernährt werden.

Der Bürgerrechtler hat Leberkrebs im Endstadium. Ihm wurde "Bewährung aus medizinischen Gründen" gewährt, sodass er aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus verlegt werden konnte. Er steht aber weiter unter strenger Überwachung, weil er unverändert seine Freiheitsstrafe absitzt.

Seine Familie wurde informiert, rund um die Uhr bereitzustehen, schrieb Wu Yangwei, ein Freund von Liu, auf Twitter: "Es schmerzt." Andere Freunde sagten, dass sie sich darauf vorbereiteten, Liu Xiaobo bald zu verlieren.