Friedensnobelpreisträger China verbittet sich Einmischung nach Tod Liu Xiaobos

Nach dem Tod des Dissidenten Liu Xiaobo hat China andere Regierungen dazu aufgefordert, sich "nicht in die inneren Angelegenheiten" der Volksrepublik einzumischen. "Der Umgang mit dem Fall gehört zu Chinas inneren Angelegenheiten, und andere Länder sind in keiner Position, unsachgemäße Bemerkungen zu machen", sagte ein Sprecher des Außenministeriums laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Staaten, die Peking wegen seines Umgangs mit dem am Donnerstag verstorbenen Nobelpreisträger kritisiert hatten, sollten Chinas "Justiz und Souveränität respektieren".

Unter anderem Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte bedauert, dass China den Bürgerrechtler und seine Frau nicht noch nach Deutschland hatte ausreisen lassen. "Ich sehe China jetzt in der Pflicht, der Frage, ob die schwere Krebserkrankung nicht viel früher hätte entdeckt werden können und müssen, auf eine glaubhafte und transparente Weise rasch nachzugehen", sagte der SPD-Politiker.

Zwei ausländische Ärzte, der Heidelberger Professor Markus Büchler und der US-Krebsspezialist Joseph M. Herman, hatten nach einem Besuch bei Liu Xiaobo am Wochenende - anders als ihre chinesischen Kollegen - konstatiert, dass der 61-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch transportfähig gewesen wäre. Die Kliniken der Universitäten von Heidelberg und Texas waren bereit, den Patienten aufzunehmen, was China ablehnte.

Appelle an China für Ausreise der Witwe Liu Xiaobos

Am Donnerstag war der 61 Jahre alte Bürgerrechtler, der 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden war, nach einem schweren Leberkrebsleiden gestorben. Sein Leben lang hatte er sich friedlich für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz in China eingesetzt. 2010 erhielt er dafür den Nobelpreis, was Chinas Regierung empörte. Während der Autor die vergangenen Jahre im Gefängnis verbrachte, wurde seine Ehefrau Liu Xia in Peking unter Hausarrest gestellt.

Freunde und Familienangehörige sagten am Freitag, sie hätten es noch nicht geschafft, Liu Xia zu kontaktieren. Hu Jia, ebenfalls Dissident und Freund der Familie, sagte: "Wir sind sehr besorgt um Liu Xia, aber wir haben keine Information über sie. Sie ist diejenige, die derzeit am meisten leidet." Er forderte die USA und Deutschland auf, China unter Druck zu setzen und aufzufordern, Liu Xia freizulassen.

Unter anderem die EU, die USA und Deutschland fordern nun von China, Liu Xia ohne Restriktionen ausreisen zu lassen. Sie und ihr Bruder Liu Hui, der 2013 wegen Betrugs zu elf Jahren Haft verurteilt worden war, sollten auf Wunsch umgehend nach Deutschland oder in ein anderes Land ihrer Wahl ausreisen dürfen, forderte Gabriel.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk appellierten an die Regierung in Peking, keine Auflagen für das Begräbnis zu machen und die Familie in Ruhe trauern zu lassen. Auch sollten die Witwe und deren Bruder die Erlaubnis erhalten, China zu verlassen, sagten Tusk und Juncker am Donnerstagabend. Sie fügten hinzu: "Wir bekräftigen den Appell der Europäischen Union, alle aus Gewissensgründen Inhaftierten in China freizulassen."

US-Außenminister Rex Tillerson nannte Liu Xiaobo einen Vorkämpfer für Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit in China, dessen Witwe nun aus dem Hausarrest entlassen werden müsse. Präsident Donald Trump kondolierte den Hinterbliebenen zwar in einer knappen Mitteilung, verzichtete aber auf eine derartige Forderung an Peking.