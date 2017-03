Britische Premierministerin May Attentäter in Großbritannien geboren

Großbritanniens Regierungschefin Theresa May hat zum Täter des Anschlags auf das britische Parlament und auf Fußgänger auf der Westminster Bridge neue Informationen bekannt gegeben.

Der Mann sei in Großbritannien geboren. Außerdem sei er dem britische Geheimdienst MI5 bekannt gewesen: Er sei früher wegen Verbindungen zum gewalttätigen Extremismus aufgefallen, aktuelle sei aber nicht im Visier der Fahnder gewesen.

May sagte in ihrer Rede vor den Abgeordneten des Londoner Unterhauses, am Mittwoch habe "ein Terrorakt versucht, unsere Demokratie zum Schweigen zu bringen, aber heute treffen wir uns hier wie immer".

Der Angreifer sei "20 yards vom Eingang des Parlaments gestoppt worden", sagte May. Dass Schlimmeres verhindert wurde, sei den engagierten Polizisten zu danken. Sie hatten den Angreifer erschossen, nachdem der den unbewaffneten Polizeibeamten Keith Palmer mit einem großen Messer attackiert hatte. Palmer war trotz sofortiger Hilfe wenig später verstorben.

