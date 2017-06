Terror in London Das ist Mays Vier-Punkte-Plan

Der schnelle Überblick • Auf der London Bridge sind am Samstagabend Attentäter mit einem Transporter in eine Menschengruppe gefahren. Danach fuhren sie zum nahegelegenen Borough Market weiter. Dort griffen sie Menschen in Bars und Restaurants an. • Bewaffnete Polizisten erschossen im Borough Market drei Attentäter. Die Angreifer hatten zuvor sieben Menschen getötet, mindestens 48 wurden verletzt. • Premierministerin Theresa May spricht von einem "potenziellen Terrorakt". Das britische Anti-Terror-Kommando hat die Ermittlungen übernommen. Die Fakten im Überblick.

"Genug ist genug", sagte die britische Premierministerin Theresa May, als sie am Sonntagvormittag vor die Presse trat. Der Anschlag am Samstagabend in London sei nach Manchester und Westminster der dritte islamistische Angriff, der Großbritannien seit März getroffen habe.

Die Regierung werde darauf mit einem "Vier-Punkte-Plan" reagieren, sagte May nach einer Krisensitzung des höchsten britischen Sicherheitsgremiums in London.

Erstens: Man müsse den islamistischen Extremismus, diese "Perversion des Islam und der Wahrheit", besiegen - aber nicht durch militärische Einsätze allein. Das könne nur gelingen, wenn man es schaffe, auch die Gedanken der Menschen von dieser Ideologie abzubringen. Wie das genau geschehen solle, sagte May nicht.

Zweitens: Die Islamisten fänden zu viele "Rückzugsorte" im Internet. Gemeinsam mit verbündeten demokratischen Regierungen wolle man den Kampf gegen diese Ideologie auch online verschärfen.

Drittens: Die Militäreinsätze in Syrien und dem Irak gegen die Terrormiliz IS sollen laut May weitergeführt werden. Doch es gebe auch "viel zu viel Toleranz für Extremismus in unserem Land". Diesen müssen man in der Gesellschaft und im öffentlichen Sektor konsequenter identifizieren und ausmerzen. "Das wird einer schwieriger, und oft unangenehmer Gespräche bedürfen."

Briten dürften nicht länger in verschiedene Gruppen nebeneinander her leben, sondern müssten zu einem "wahrhaft vereinten Königreich" zusammenwachsen, sagte May. Konkreter wurde die Regierungschefin auch in diesem Punkt allerdings nicht.

Viertens: Die Terrorabwehr der Sicherheitskräfte und der Polizei solle überdacht werden, sagte May. Außerdem müssten die Haftstrafen für islamistischen Extremismus erhöht werden.

Die drei Anschläge der vergangenen Wochen seien "nicht verbunden durch ein gemeinsames Netzwerk", wohl aber durch eine gemeinsame Ideologie, sagte die Premierministerin.

Wer hinter der Attacke vom Samstagabend steckt, sagte sie nicht (alle Fakten hier im Überblick). May bestätigte lediglich, dass rund um die London Bridge und den Borough Market sieben Menschen ums Leben kamen und drei Angreifer von Polizisten erschossen wurden.

48 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, nachdem ein weißer Transporter um kurz nach zehn Uhr abends auf der London Bridge in Fußgänger gefahren war. Danach fuhren die Attentäter weiter in Richtung Borough Market. Dort attackierten sie Menschen in Bars und Restaurants mit Messern.

Die Angreifer seien acht Minuten nach dem ersten Notruf von Polizisten getötet worden, bestätigte May. Sie dankte der Polizei für ihre "Tapferkeit".

Zu den Spekulationen, ob am Donnerstag wie geplant ein neues Parlament gewählt werden könne, äußerte sich May klar: "Die Wahl findet wie geplant statt."