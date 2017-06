Auto rast in Menschengruppe Mutmaßlicher Anschlag auf Muslime in London - ein Toter, mehrere Verletzte

Der schnelle Überblick • Im Londoner Stadtteil Finsbury Park hat ein Van mehrere Menschen gerammt. Dabei soll es sich vornehmlich um Muslime handeln, die zuvor eine Moschee besucht hatten. • Ein Mensch kam ums Leben. Zehn weitere wurden verletzt, acht davon kamen in Krankenhäuser. Der 48-jährige Fahrer des Vans wurde festgenommen. • Experten der britischen Terrorbekämpfung sollen ermitteln, ob es sich um einen Unfall oder einen gezielten Angriff handelt.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan spricht von einem "fürchterlichen Anschlag auf gemeinsame Werte": In der Nacht zum Montag ist ein Mann mit einem Van im nördlichen Stadtteil Finsbury Park in eine Gruppe von Muslimen gerast, die zuvor in einer Moschee gebetet hatten. Mindestens ein Mensch wurde dabei getötet, zehn weitere verletzt.

Der 48-jährige Fahrer sei festgenommen worden und werde auf seine geistige Zurechnungsfähigkeit hin untersucht, teilte die Polizei mit. Anti-Terror-Spezialisten übernahmen die Ermittlungen.

Die kompletten Details seien noch nicht bekannt, "aber das war klar ein gezielter Angriff auf unschuldige Londoner, von denen viele gerade die Gebete während des heiligen Monats Ramadan beendeten", schrieb Khan weiter. Seine "Gedanken und Gebete" seien bei allen Betroffenen.

Thoughts & prayers with all those affected by the horrific terrorist attack on innocent people in #FinsburyPark. https://t.co/mbBCS9Gaad pic.twitter.com/Fvhl3DOAV4 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 19. Juni 2017

Nach Angaben des Britischen Rats der Muslime ereignete sich der Vorfall vor einem muslimischen Gemeinschaftshaus in der Nähe einer Moschee im Stadtteil Finsbury Park - nicht direkt vor der Moschee, wie es der Rat zunächst mitgeteilt hatte.

Die Organisation forderte Polizeischutz für Moscheen. Die Behörden müssten nicht nur den aktuellen Vorfall aufklären, sondern auch etwas gegen die "in höchstem Maße beunruhigende Zunahme des Islamhasses" tun. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass Anti-Terror-Spezialisten die Ermittlungen übernommen hätten.

"Von den Augenzeugenberichten her scheint es, als wäre der Täter von Islamhass motiviert gewesen", schrieb der Rat am frühen Montagmorgen auf Twitter. Muslime hätten in den vergangenen Wochen und Monaten oft Islamhass erleben müssen, der nächtliche Vorfall nahe einem muslimischen Gemeinschaftshaus sei dessen "gewalttätigste Manifestation" bislang.

Am 3. Juni hatten auf der London Bridge und am Borough Market drei muslimische Terroristen mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Die Täter wurden kurz darauf von Polizisten erschossen. Die britische Premierministerin Theresa May will am Montagmorgen eine Krisensitzung einberufen. Die Polizei behandele die Geschehnisse nahe einer Moschee als möglichen Terroranschlag.