Attentäter von London 52 Jahre, Familienvater, Terrorist

Das Preston Park Hotel, drei Sterne, liegt im Zentrum des Seebads Brighton. Im Sommer wimmelt es in dem Städtchen von Londonern, die sich hier erholen und vergnügen. Mit dem Auto sind es knappe zwei Stunden von der britischen Hauptstadt bis ans Meer.

An diesem Mittwoch ist das Preston Park Hotel der letzte bekannte Stopp des Londoner Attentäters Khalid Masood. Mehrere britische Medien, darunter die BBC, berichten übereinstimmend, Masood habe am Dienstag dort eingecheckt. Er zahlt mit Kreditkarte, bleibt eine Nacht. Dann verliert sich seine Spur.

Wenige Stunden später das Attentat: Gegen 14.40 Uhr Ortszeit rast Masood mit einem geliehenen Hyundai über die Westminster Bridge in London, bevor er in einen Zaun vor dem Parlamentsgebäude kracht. Er steigt aus, ersticht einen unbewaffneten Polizisten und wird von anderen Beamten erschossen. Vier Menschen kommen durch seine Tat ums Leben, mindestens 40 werden teils schwer verletzt.

Ungewöhnlich alt

Wer ist der Attentäter? Erst langsam ergibt sich aus den Äußerungen der Ermittler, Beobachtungen von Zeugen und Dokumenten ein Bild dieses Mannes.

Auf den ersten Blick ungewöhnlich: sein Alter. Masood ist zum Zeitpunkt des Anschlags 52 Jahre alt. Die Dschihadisten, die in den vergangenen Jahren im Namen von al-Qaida und der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) Anschläge in Europa verübten, waren zwischen 20 und Anfang 30. Zuletzt zeichnete sich ab, dass die Attentäter im Schnitt immer jünger wurden. Masood ist nun fast doppelt so alt wie die Terroristen, die bislang für den IS in Europa zur Tat schritten.

Bislang waren eher militante Rechtsextremisten dafür bekannt, auch in fortgeschrittenem Alter Gewalttaten zu verüben. Thomas Mair, der Mann, der im vergangenen Juni die britische Labour-Abgeordnete Jo Cox tötete, war zum Zeitpunkt der Tat ebenfalls 52. Der Fall Masood zeigt somit, wie unterschiedlich die Tätertypen im Bereich islamistischer Terrorismus sein können.

Zweimal im Gefängnis

Doch wie wird Masood zum islamistischen Terroristen? Das bleibt bisher rätselhaft, sein Leben ist ein verwirrendes Geflecht aus Namen und Orten.

Er wird am 25. Dezember 1964 in der Grafschaft Kent südöstlich von London geboren. Die Polizei gibt seinen Geburtsnamen als Adrian Russell Ajao an. Mehrere Medien berichten jedoch, er sei als Adrian Russell Elms geboren worden. Elms ist der Name seiner Mutter bei der Geburt, sie ist wohl alleinerziehend. Erst zwei Jahre später heiratet sie den Berichten zufolge einen Mann namens Ajao.

Der spätere Attentäter wird immer wieder kriminell, doch bisher gibt es keinerlei Hinweise auf religiöse oder politische Motive. Mit 18 Jahren wird er das erste Mal wegen Sachbeschädigung verurteilt. Im Jahr 2000 - im Alter von 36 Jahren - muss er erstmals für zwei Jahre ins Gefängnis. In einem Pub hatte er sich mit einem anderen Mann gestritten und das Opfer mit einem Messer attackiert. Drei Jahre später geht Ajao erneut mit einem Messer auf einen Mann los. Er muss für weitere sechs Monate ins Gefängnis, wegen unerlaubten Besitzes eines Messers.

Kriminell war er also - doch als Islamisten hatten die britischen Behörden ihn nicht auf dem Radar. Vor einigen Jahren habe der Inlandsgeheimdienst MI5 ihn im Zusammenhang mit Extremismus untersucht, hatte zwar Premierministerin Theresa May gesagt, doch da sei er nur eine Randfigur gewesen. Aktuelle Hinweise, Ajao könne einen islamistischen Anschlag begehen, gab es demnach nicht.

Mehrere britische Medien vermuten, Ajao sei in der Zeit im Gefängnis zum Islam konvertiert und habe sich dort radikalisiert. Andere Zeitungen berichten, er habe stattdessen nach seiner Haftzeit in Saudi-Arabien gelebt und wurde dort zum Islamisten. Die britischen Behörden haben bisher nichts davon bestätigt.

Bekannt ist: Ajao wird Muslim und ändert seinen Namen in Khalid Masood. Laut den Zeitungen "Guardian" und "Daily Telegraph" ist er verheiratet und hat drei Kinder. Mit der Familie zieht er mehrfach um, wohnt mal in der Nähe von London, dann wieder in Birmingham. Die Stadt gilt als Hotspot für Islamisten.

In Birmingham leiht sich Masood Anfang der Woche auch das Tatauto bei der Enterprise-Autovermietung. Nur eine Stunde später kontaktiert er die Firma. Er brauche den Wagen nicht mehr, gibt er durch. Doch beim Vermieter wird das Auto bis zum Mittwoch nie auftauchen.