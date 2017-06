Anschlag auf Moschee Finsbury Park Attentäter wird wegen Mordes angeklagt

Darren Osborne steuerte in der Nacht zu Montag kurz nach Ende des Abendgebets seinen Van in eine Gruppe Muslime in der Nähe der Londoner Moschee Finsbury Park. Dabei hatte er einen Menschen getötet und weitere verletzt. Nun wird er wegen Mordes und versuchten Mordes in Verbindung mit Terrorismus angeklagt, das teilte die britische Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Der 47-Jährige wurde noch am Anschlagsort festgenommen. "Ich will Muslime umbringen - ich habe meinen Teil erfüllt", soll er nach seiner Tat gerufen haben.

Imam soll Attentäter vor Mob geschützt haben

Der Imam der tatortnahen Moschee habe Osborne vor einem wütenden Mob Umstehender beschützt, nachdem er den Lieferwagen verlassen hatte. Das berichtete Toufik Kacimi, der Leiter des Gebetshauses, im britischen Sender Sky News.

Darren Osborne soll britischen Medienberichten zufolge immer wieder durch seinen Alkoholkonsum aufgefallen sein. Zuletzt soll er sich über die Anschläge an der London Bridge echauffiert haben. Die "Daily Mail" berichtete, dass Osborne wenige Wochen vor der Tat sein Haus verlassen habe, um in einem Zelt im Wald zu wohnen.