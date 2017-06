Anschlag von London Dritter Attentäter identifiziert

Nach dem Terroranschlag in London hat die Polizei nun auch den dritten Täter identifiziert. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um den 22-jährigen Youssef Zaghba, ein Italiener marokkanischer Herkunft. Zuvor hatten bereits mehrere Medien über die neuen Erkenntnisse berichtet.

Am Samstagabend hatten drei Terroristen auf der London Bridge und am Borough Market mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende verletzt. Es war der dritte Anschlag in Großbritannien in wenigen Monaten. Im März hatte ein Mann nahe des Parlaments in London mehrere Menschen mit einem Auto überfahren und anschließend einen Polizisten erstochen. Am 22. Mai riss ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande mindestens 20 Menschen in den Tod.

Die drei Attentäter der jüngsten Attacke wurden von der Polizei am Tatort erschossen. Die Behörden identifizierten zwei der mutmaßlichen Terroristen als Khuram Shazad Butt (27) und Rachid Redouane (30), beide wohnten im Ostlondoner Stadtteil Barking.

Der jetzt identifizierte Attentäter soll laut den Medienberichten bereits im Jahr 2016 von Sicherheitskräften am Flughafen in Bologna gestoppt worden sein. Der Mann habe damals versucht, über die Türkei nach Syrien zu fliehen. Die italienischen Behörden hätten die Briten darüber informiert. Die Polizei in London wies das nun jedoch zurück. Der Mann sei nicht unter geheimdienstlicher Beobachtung gewesen.

