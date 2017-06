+++ Newsblog +++ Polizei erschießt Täter acht Minuten nach erstem Notruf

Der schnelle Überblick • Auf der London Bridge sind am Samstagabend Attentäter mit einem Transporter in eine Menschengruppe gefahren. Danach fuhren sie zum nahegelegenen Borough Market weiter. Dort griffen sie Menschen in Bars und Restaurants an. • Sieben Menschen sind ums Leben gekommen, mindestens 48 wurden verletzt. Bewaffnete Polizisten erschossen im Borough Market drei Attentäter. • Premierministerin Theresa May spricht von "potenziellem Terrorakt". Das britische Anti-Terror-Kommando hat die Ermittlungen übernommen. Die Fakten im Überblick.

10.49 Uhr

Täter noch nicht identifiziert

Die Londoner Polizei hat die Angreifer nach eigenen Angaben noch nicht identifiziert. Polizeichefin Cressida Dick verneinte die Frage, ob sie wisse, wer die Verdächtigen sind.

10.42 Uhr

Putin dringt auf stärkere Zusammenarbeit gegen Terror

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die britische Premierministerin zu einer verstärkten Zusammenarbeit aufgerufen. Gemeinsame Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus sollten nach den Angriffen von London intensiviert werden, schrieb er in einem Telegramm.

10.31 Uhr

Polizei spricht jetzt von sieben Toten

Die Londoner Polizei erhöht die Zahl der Todesopfer auf sieben. Die Lage vor Ort sei unter Kontrolle, die Bürger sollten Ruhe bewahren, sagt die Chefin der Londoner Polizei, Cressida Dick.

10:23

Polizei erschießt Täter nur Minuten nach Notruf

Die Polizei hat auf die Anschläge von London offenbar rasch reagiert. Schon acht Minuten nachdem die ersten Meldungen eingingen, seien die Täter erschossen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Eine Bestätigung von anderer Seite gibt es noch nicht.

10.01 Uhr

Mays Vorsprung in den Umfragen schrumpft

Kurz vor der Parlamentswahl und inmitten einer neuen Terrorkrise verringert sich der Vorsprung der Konservativen Partei von Premierministerin Theresa May in den Umfragen weiter. Nach einer am Sonntag veröffentlichten Erhebung für die "Mail on Sunday" liegen die Konservativen mit 40 Prozent der Stimmen nur noch einen Punkt vor der oppositionellen Labour-Partei mit 39 Prozent.

In Großbritannien wird am Donnerstag ein neues Parlament gewählt. May hofft auf eine klare Parlamentsmehrheit, um die komplizierten Verhandlungen über den EU-Austritt besser führen zu können.

9.57 Uhr

Trump wirbt nach Anschlag für Einreiseverbot

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Anschlag in London seine Forderung nach einem Einreisestopp für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern bekräftigt. "Wir müssen klug, wachsam und hart sein", schrieb Trump auf Twitter. "Wir brauchen das Einreiseverbot als zusätzliche Sicherheitsstufe." Trump richtete einen Appell an die Justiz, die sein Dekret gestoppt hatte.

9.23 Uhr

EU-Politiker entsetzt nach Londoner Anschlag

Mit Bestürzung haben EU-Spitzenpolitiker auf den Londoner Terroranschlag reagiert. Er verfolge die Ereignisse mit Entsetzen, schrieb EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in der Nacht zum Sonntag auf Twitter. "Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und ihren Familien."

EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte am Morgen: "Mein Herz und meine Gedanken sind nach einem weiteren feigen Angriff in London. Europa steht an der Seite des Vereinigten Königreichs im Kampf gegen den Terrorismus."

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani twitterte: "Wir trauern in Solidarität mit den Opern und den Familien der abscheulichen #LondonBridge Attacke. Diese Taten müssen ein Ende haben!"

9.02 Uhr

IS feiert Terroranschlag offenbar

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag in London offenbar als Erfolg gefeiert. Das berichtete die auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group in der Nacht zum Sonntag unter Berufung auf IS-nahe Medien. Der IS hat den Anschlag bisher nicht offiziell für sich reklamiert.

8.21 Uhr

Einige Verletzte noch in Lebensgefahr

Einige der Verletzten schweben laut dem Londoner Bürgermeister Sadiq Khan noch immer in Lebensgefahr.

6.50 Uhr

Merkel bekundet Solidarität

Die deutsche Kanzlerin zeigt sich bestürzt über die Angriffe. Ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien, teilte Angela Merkel mit. Deutschland stehe im Kampf gegen jede Form von Terrorismus fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens.