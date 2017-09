Anderthalb Wochen nach dem Londoner U-Bahn-Anschlag hat die britische Polizei drei weitere Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen. Damit ist nach Polizeiangaben vom Dienstag nur noch der 18-jährige Hauptverdächtige in Haft. Er soll am 13. Oktober vor dem zentralen Strafgerichtshof in London erscheinen.

Gegen den 18-Jährigen war am Freitag ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden, ihm wird die Verwendung von Sprengstoff und versuchter Mord vorgeworfen. Der Mann war am Tag nach dem Anschlag in Dover im Südosten Englands aufgegriffen worden.

Insgesamt hatte die Polizei sieben Verdächtige im Zusammenhang mit der Attacke festgenommen. Sechs wurden freigelassen, gegen sie werde nicht mehr ermittelt, heißt es in der aktuellen Mitteilung der Polizei.

Bei dem Anschlag am 15. September war eine selbstgebaute Bombe in einer voll besetzten Londoner U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green explodiert. Durch den Feuerball und im anschließenden Gedränge wurden 30 Menschen verletzt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte den Anschlag für sich.