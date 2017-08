Schwertangriff in London Polizei nimmt weiteren Verdächtigen fest

Nach dem Schwertangriff auf Polizisten vor dem Londoner Buckingham-Palast ist ein weiterer Verdächtiger festgesetzt worden. Anti-Terror-Einheiten hätten am Vormittag einen 30-Jährigen im Westen der Stadt festgenommen und eine Wohnung durchsucht, teilte die Polizei mit. Er werde verdächtigt, an der Ausübung sowie Anstiftung oder Vorbereitung einer Terrortat beteiligt gewesen zu sein.

Am Freitagabend, kurz vor dem Beginn eines großen Straßenkarnevals, hatteein 26-Jähriger nahe des Buckingham-Palastes ein Auto vor einem Polizeifahrzeug gestoppt. Als drei Polizisten auf ihn zugingen, soll er ein 1,20 Meter langes Schwert aus dem Fußraum des Beifahrersitzes gezogen haben. Mit Tränengas setzten ihn die Beamten außer Gefecht und nahmen ihn fest. Zwei Polizisten erlitten dabei leichte Schnittverletzungen.

Der Angreifer war nach dem Vorfall festgenommen worden. Ihm wird "versuchter terroristischer Mord" vorgeworfen. Nahezu zeitgleich zu dem Angriff in London war am Freitagabend im Zentrum von Brüssel ein Mann mit einem Messer auf Soldaten losgegangen und hatte "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen, bevor er von Soldaten erschossen wurde. Die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Angriff für sich.