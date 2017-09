Anschlag auf Londoner U-Bahn Polizei nimmt zweiten Verdächtigen fest

Die britische Polizei hat nach dem Anschlag von London einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 21-Jährigen, teilte Scotland Yard mit. Er sei am Samstagabend kurz vor Mitternacht im Londoner Vorort Hounslow aufgegriffen worden.

Bei dem Anschlag am Freitag in London war eine selbstgebaute Bombe in einer vollbesetzten U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green explodiert. Durch den Feuerball und anschließendes Gedränge wurden 30 Menschen verletzt, drei von ihnen waren am Samstag noch im Krankenhaus. Die Polizei hatte den Vorfall als "terroristisch" eingestuft.

Am Samstag war bereits ein 18-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen worden. Der Mann wurde im südenglischen Dover festgenommen. Die Polizei bezeichnete seine Festnahme als "bedeutend". Er soll Medienberichten zufolge bei Pflegeeltern nahe London gelebt haben. Scotland Yard wollte das auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa nicht kommentieren. Ein Reihenhaus in der Grafschaft Surrey wurde von der Polizei durchsucht.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte den Anschlag für sich. In Großbritannien haben Islamisten seit März bereits vier Anschläge verübt, bei denen insgesamt 35 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden: