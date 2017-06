London Polizei sprengt Auto vor Baustelle der US-Botschaft

Vier Tage nach dem Terroranschlag in London hat die Polizei in der Nähe der künftigen US-Botschaft eine kontrollierte Sprengung in der britischen Hauptstadt vorgenommen. Die Maßnahme sei ergriffen worden, nachdem zwei verdächtige Fahrzeuge gemeldet worden seien, teilte die Polizei mit. Ein Roboter habe schließlich einen roten Van gesprengt, schreibt der "Guardian".

Das Gebiet im Süden Londons sei abgeriegelt worden, Feuerwehrleute und Rettungskräfte stünden bereit. Das neue Botschaftsgebäude steht noch leer, es soll erst im Laufe dieses Jahres bezogen werden.

Der Vorfall ereignete sich am Vorabend der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien. Die Sicherheitslage dort ist ohnehin angespannt, nachdem binnen knapp drei Monaten bei drei Anschlägen in London und Manchester insgesamt 34 Menschen getötet worden waren. Über Twitter gab die Polizei schließlich Entwarnung: Der Vorfall hänge nicht mit Terrorismus zusammen, schrieb sie.

The incident in #PontonRoad #Wandsworth has been stood down. This was not terrorism related. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7. Juni 2017

Zuletzt waren am Samstagabend drei Angreifer auf der London Bridge im Herzen der britischen Hauptstadt mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast, anschließend stachen sie im angrenzenden Ausgehviertel rund um den Borough Market wahllos auf Menschen ein. Sie töteten acht Menschen und verletzten Dutzende weitere. Die Polizei erschoss die drei Attentäter. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) will für die Tat verantwortlich gewesen sein.