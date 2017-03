Reaktionen "Die Nachrichten erschüttern mich"

Politiker und Staatsoberhäupter haben sich zu den Angriffen im Londoner Regierungsviertel geäußert. Die Reaktionen:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Die Nachrichten über den mörderischen Angriff in London erschüttern mich. In diesen Stunden sind wir Deutsche dem britischen Volk in besonderer Weise verbunden." Er sei in Gedanken bei den Opfern und Verletzten von London "und bei denen, die um einen nahen Menschen trauern oder fürchten. Ihnen gilt unser ganzes Mitgefühl."

Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Auch wenn der Hintergrund dieser Taten noch präzise aufzuklären ist, bekräftige ich für Deutschland und seine Bürger: Im Kampf gegen jede Form von Terrorismus stehen wir fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens. Ich denke in diesen Stunden in Anteilnahme und Solidarität an unsere britischen Freunde und an alle Menschen in London."

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat den mutmaßlichen Terroranschlag in London als Angriff auf das "Herz der Demokratie" bezeichnet. "Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass dieses Attentat unter anderem in der Nähe des britischen Parlaments ausgeführt wurde", sagte er am Mittwoch bei einem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in Athen. Es sei ein "Anschlag gegen uns alle". Auch Tsipras versicherte den Briten seine Solidarität.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt per Twitter: "Unsere Gedanken sind bei unseren britischen Freunden." Er hoffe, dass alle Verletzten wieder völlig gesund würden.

US-Präsident Donald Trump hat nach der mutmaßlichen Terrorattacke in London mit Premierministerin Theresa May telefoniert und ihr volle Unterstützung zugesagt. Wie der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, weiter sagte, lässt sich Trump über die Ereignisse und Ermittlungen auf dem Laufenden halten.

US-Außenminister Rex Tillerson sagte: "Wir verurteilen diese schrecklichen Gewaltakte. Egal, ob sie von Terroristen oder verwirrten Einzeltätern ausgeführt werden, für die Opfer macht das keinen Unterschied."

Bei dem als Terrorangriff eingestuften Vorfall in London sind auch französische Schüler verletzt worden. Präsident François Hollande erklärte, der Terrorismus betreffe alle EU-Staaten. "Wir müssen uns auf europäischer Ebene besser organisieren", forderte er. Er sprach der britischen Bevölkerung und Premierministerin May die Unterstützung Frankreichs zu.

Die britische Premierministerin Theresa May bestellte das Sicherheitskabinett ein. Sicherheitsberater und Geheimdienstvertreter, Rettungskräfte und Politiker würden noch am Mittwochabend zusammenkommen, sagte ein Regierungssprecher in London. Das britische Unterhaus hatte zuvor seine Sitzung unterbrochen.