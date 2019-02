Austritte bei Labour Die Schlussmacher

"Voller Antisemitismus", "eine Gefahr für unsere nationale Sicherheit", "Betrug an Europa" - Beschimpfungen von außen ist man bei Labour ja gewöhnt. Doch es sind nicht etwa die regierenden Tories, die sich an diesem Mittag im Zentrum von London am politischen Gegner abarbeiten.

Die Unterhaus-Abgeordneten Chuka Umunna, Luciana Berger, Gavin Shuker, Angela Smith, Chris Leslie, Mike Gapes und Ann Coffey waren noch am Vortag selbst Mitglieder bei Labour, in Gapes Fall sogar schon seit mehr als 50 Jahren. Jetzt aber haben sie Schluss gemacht.

Ihren Parteiaustritt zelebrieren die sieben vor der Presse als Abrechnung. Labour sei "rassistisch", sagt Berger. Es herrsche eine "Kultur der Schikane". Und Leslie ergänzt: Die Partei sei "gekapert" von der "Politik der radikalen Linken".

All das geht vor allem an die Adresse eines Mannes: Jeremy Corbyn.

Der einstige Außenseiter und Politrebell hatte 2015 die Macht bei Labour an sich gerissen, getragen von einer neuen Massenbewegung, die das Gesicht der Partei nachhaltig verändert hat. Hatten Tony Blair und später Gordon Brown Labour noch einen Mitte-Kurs verordnet, bestimmen nun altlinke Hardliner und radikale Aktivisten die Linie entscheidend mit.

An den Rand gedrängt

Die sozialistische Wende bescherte Labour 2017 beinahe einen völlig überraschenden Wahlsieg. Doch bei allem Triumphrausch hatte sie auch die Folge, dass sich die Moderaten in der Partei zunehmend an den Rand gedrängt fühlten. Kräfte wie jene sieben, die jetzt gegangen sind.

Als Parteichef sieht sich Corbyn seit Monaten vor allem zwei zentralen Vorwürfen ausgesetzt. Der Labour-Chef verhindere eine klare Position beim Brexit, lautet der eine. Tatsächlich ist Corbyn selbst ein ausgewiesener EU-Kritiker. Vehement wehrt er sich gegen die Forderung aus Teilen seiner Partei nach einem zweiten Referendum über den Verbleib in der Europäischen Union.

Zum anderen aber halten seine Gegner Corbyn vor, Antisemitismus in den Labour-Reihen nicht entschieden genug zu bekämpfen. Im vergangenen Sommer musste der Parteichef selbst öffentlich einräumen, entsprechende Disziplinarverfahren nicht konsequent vorangetrieben zu haben.

Neue Partei?

Und genau hier greifen die Abtrünnigen die Parteiführung nun scharf an. Der Tenor: Die etablierten Parteien könnten nicht für Wandel sorgen, sondern seien selbst das Problem. So sagt es der ehemalige Schattenwirtschaftsminister Umunna, der prominenteste Politiker unter den Sieben. Und damit meint er ausdrücklich auch Labour. Es gehe nun darum, "die alte Politik hinter uns zu lassen".

Die Frage ist allerdings, was das konkret bedeutet.

Klar ist: Sie alle wollen weiter im Parlament bleiben. Um eine neue Partei zu gründen? Noch ist es nicht soweit, für die kommenden Tage sei ein erstes formelles Treffen geplant, heißt es. Doch einen Namen hat die Truppe schon: "The Independent Group" - die unabhängige Gruppe. Und auch eine Webseite gibt es bereits - samt "Werte"-Katalog.

Grafik zum Brexit-Poker Stand der Verhandlungen So könnte es weitergehen

Die Formulierungen dort sind noch eher vage gehalten. Doch bei den Labour-Ehemaligen handelt es sich um sozial- und wirtschaftspolitische Pragmatiker und überzeugte Proeuropäer. Umunna etwa ist einer der Vorkämpfer für eine erneute Volksabstimmung über den Brexit.

Schwerer Schlag für Corbyn

Schon lange hatte es in London Gerüchte von einer bevorstehenden Abspaltung gegeben. Dass es jetzt soweit ist, muss für Corbyn und seine Leute zunächst einmal ein schwerer Schlag sein. Der offene Bruch ist die härteste Demonstration der internen Zerrissenheit bei Labour. Etwas Vergleichbares ist der Fraktion seit mehr als 30 Jahren nicht mehr passiert. Eine Gruppe von Abweichlern aus dem Jahr 1981 ging später in den neuen Liberaldemokraten auf.

Und auch jetzt wird darüber spekuliert, ob sich die Unabhängigen mit den Liberalen zusammentun könnten. Denn im Gegensatz zu Labour und den Tories stellen sich diese unmissverständlich gegen den Brexit. Dazu könnten weitere Abgeordnete stoßen, heißt es. Etwa auch von den Tories.

Politiker wie die Brexit-Gegnerin Anna Soubry hadern heftig mit der Politik ihrer eigenen Partei. Soubry ist längst in parteiübergreifenden proeuropäischen Runden aktiv. Bei Twitter hat sie Hinweise auf ihre Tory-Mitgliedschaft inzwischen offenbar aus ihrem Profil entfernt.

Doch für die Regierung hätten solche Überläufer weit härtere Konsequenzen. Denn die Tories halten sich nur mit hauchdünner Mehrheit und nur mit Unterstützung der nordirischen DUP an der Macht. Für Labour wiederum ändern Verluste in der bisherigen Größenordnung vorerst nichts am Kräfteverhältnis im Parlament. Die Partei verfügt jetzt über 248 Mandate, zu Mehrheit fehlen 72 Sitze.

Dazu kommt: Kleine Parteien haben es in Großbritannien besonders schwer. Schuld ist das Mehrheitswahlrecht, es gibt im Vereinigten Königreich nur Direktmandate. Wer in seinem Wahlkreis nicht stärkste Kraft wird, ist ganz raus.

"Mehr Tage wie diesen"

Und dennoch reagiert die Partei nervös - nur wenige Wochen vor dem offiziellen Brexit-Termin muss sie es nun mit einer neuen Konkurrenz aufnehmen. Einer Konkurrenz, die den Druck auf die Labour-Führung, auf einen Anti-Brexit-Kurs umzuschwenken, noch einmal erhöhen wird.

Am Montag mehren sich die Rufe, die Abtrünnigen sollten ihr Mandate niederlegen. Auch Parteichef Corbyn meldet sich zu Wort. Er sei "enttäuscht", sagt er, dass diese Abgeordneten nicht weiter für eine Labour-Politik arbeiten wollten, "die Millionen bei den vergangenen Wahlen begeistert hat".

Entscheidend wird nun sein, ob und wie viele Labour-Politiker den Sieben folgen - und ob aus dem Riss eine echte Parteispaltung wird. Zwar winken einige prominente Pragmatiker bereits ab. "Die Werte von Labour sind noch immer meine Werte", teilt Ex-Oppositionsführer Ed Miliband auf Twitter mit. Und Londons Bürgermeister Sadiq Khan warnt, eine Labour-Spaltung helfe nur den Tories.

Doch es gibt auch andere Stimmen. Die Austritte seien "ein Test für unsere Partei", sagt Labour-Vize Tom Watson. Die Führung müsse für ein besseres Gleichgewicht von Meinungen in der Fraktion sorgen. "Wenn wir uns nicht ändern, erleben wir möglicherweise noch mehr Tage wie diesen."