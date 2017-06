London Warum trugen die Täter Sprengstoff-Attrappen?

Die britische Premierministerin Theresa May hat esbei ihrer Ansprache am Sonntagmittag noch einmal bestätigt: Die drei Attentäter trugen bei ihrer Tat in London Sprengstoffattrappen am Körper.

Es ist noch völlig unklar, warum die Täter falsche Sprengstoffwesten oder -gürtel getragen haben. Es gibt aber zwei zentrale Vermutungen, warum das der Fall gewesen sein könnte:

Denkbar ist, dass die Täter sichergehen wollten, im Falle einer Überwältigung durch Sicherheitskräfte getötet und nicht etwa festgenommen zu werden. Im Englischen spricht man von " Suicide by cop ", auf Deutsch "Suizid durch einen Polizisten". Es wäre denkbar, dass die vermutete Gefahr einer Sprengstoffzündung die Londoner Polizei dazu zwingen sollte, sofort mit maximaler Härte zu reagieren.

Eine weitere Vermutung äußerte Premier May selbst: Sie sagte, die Entscheidung der Täter, Sprengstoffattrappen zu tragen, habe allein dem Ziel gedient "Panik und Angst zu verbreiten". Den Tätern könnte es also einfach auch darum gegangen sein, durch die Attrappen die Menschen in ihrer Umgebung noch stärker in Panik zu versetzen - durch die wahrgenommene Gefahr, sie könnten Sprengstoff zünden. Erst im Mai hatte der Täter von Manchester während eines Popkonzerts von Teenie-Star Ariana Grande eine selbst gebaute Bombe zur Explosion gebracht und 22 Menschen getötet.

Berichte über die Attrappen hatte es schon kurz nach der Tat in der Nacht auf Sonntag gegeben. Anfänglich hieß es, dass mindestens einer der Attentäter über seinem T-Shirt des Fußballklubs Arsenal eine Vorrichtung getragen habe, die wohl den Anschein erwecken sollte, es handele sich um Sprengstoff.

Sie habe aber nicht sonderlich echt ausgesehen, zitiert die BBC einen Fotografen, der vor Ort war. Er habe drei Männer mit einer Art Gürtel gesehen, an dem jeweils mehrere kleinere Metallkanister befestigt gewesen seien.