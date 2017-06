Terroranschlag in London Fahrzeug fährt in Menschenmenge - mindestens sechs Tote

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Bei einem Terroranschlag in London sind in der Nacht zu Sonntag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien drei Angreifer getötet worden, teilte die Polizei in der Nacht mit. Einsatzkräfte gaben an, mindestens 30 Verletzte in fünf verschiedene Krankenhäuser gebracht zu haben. Das britische Anti-Terror-Kommando hat die Ermittlungen übernommen. In den kommenden Tagen soll das Polizeiaufgebot in der britischen Hauptstadt aufgestockt werden.

Zunächst war laut Polizei ein Transporter auf der London Bridge in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Danach fuhren die Attentäter weiter in Richtung Borough Market. Dort verließen sie das Fahrzeug. Bewaffnete Polizisten erschossen die Verdächtigen. Diese trugen demnach Sprengwesten-Attrappen.

Premierministerin Theresa May hatte die Vorfälle zuvor als "potenziellen Terrorakt" eingestuft. Für Sonntagmorgen wurde eine Krisensitzung des höchsten britischen Sicherheitsgremiums in London einberufen. Die Hintergründe der Vorfälle waren zunächst noch völlig unklar.

AC Rowley confirmed “At this stage, we believe that six people have died in addition to the three attackers shot dead by police." — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 4. Juni 2017

Zwischenzeitlich hatte die Polizei zwei weitere Vorfälle gemeldet. Im Szeneviertel Vauxhall lief nach Angaben der Behörden ein größerer Polizeieinsatz. Mittlerweile gaben die Behörden jedoch bekannt, dass der Vorfall nichts mit dem auf der London Bridge in Zusammenhang steht.

Ein Zeuge sagte der britischen BBC, ein weißer Transporter sei auf der Brücke ausgeschert und in Fußgänger gefahren. Fünf bis sechs Menschen seien getroffen worden. Dann seien drei Männer aus dem Fahrzeug gesprungen und hätten Personen mit Messern attackiert, zitiert die BBC die Augenzeugen weiter. Eine Zeugin sagte der Nachrichtenagentur Reuters, sie habe Menschen gesehen, die offenbar mit einem Messer verletzt worden seien.

Ein weiterer Augenzeuge berichtete dem britischen Nachrichtensender Sky News von mehreren Schüssen, die er auf der London Bridge gehört hatte. Er habe zunächst gedacht, es handele sich um ein Feuerwerk, weshalb er an das Fenster seiner Wohnung gegangen sei.

Bei der Borough Market handelt es sich um eine Markthalle, die sich in unmittelbarer Nähe zur London Bridge befindet und die und ein beliebtes Ausgehziel am Wochenende ist. Der Nachrichten Sender CNN berichtete unter Berufung auf einen Zeugen vor Ort, dass zwei Männer ein Restaurant in Borough Market betreten haben sollen und zwei Restaurantgäste mit Messern angegriffen haben sollen.

Die öffentlichen Verkehrsbetriebe haben nach eigenen Angaben den Betrieb rund um die London Bridge gesperrt. Die Umgebung wurde von der Polizei abgeriegelt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Innenstadt zu meiden. Auf Twitter gab die Polizei Sicherheitshinweise an Menschen in den betroffenen Gebieten aus. Bürger werden demnach aufgefordert, sich an sichere Orte zu begeben, ihre Handys auf lautlos zu stellen und sich zu verstecken.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert in Manchester 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei dem Terroranschlag waren mehr als 100 Personen verletzt worden.

Am 22. März war ein 52-jähriger Mann auf der Westminster-Brücke in London mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Anschließend tötete er mit einem Messer einen unbewaffneten Polizisten. Bei dem Terrorangriff waren sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende Menschen verletzt worden. Der Attentäter wurde erschossen.