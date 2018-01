Pass entzogen Ex-Präsident Lula darf Brasilien nicht verlassen

Der wegen Korruption verurteilte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist an der Ausreise aus Brasilien gehindert worden. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich dabei auf das Justizministerium des Landes. Auch brasilianische Medien berichteten von dem Fall: Demnach ordnete Bundesrichter Ricardo Leite den Entzug des Reisepasses im Rahmen eines Prozesses gegen Lula an, in dem wegen mutmaßlicher Korruption beim Kauf von schwedischen Jagdbombern für die brasilianische Luftwaffe ermittelt wird.

Lula wollte zu einem Treffen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba fliegen. Dabei soll über den Kampf gegen den Hunger in Afrika debattiert werden.

Am Mittwoch hatte ein Gericht die Verurteilung Lulas wegen Korruption bestätigt und das Strafmaß von neuneinhalb auf zwölf Jahre Haft erhöht. Trotzdem kündigte Lula an, weiterhin für die anstehenden Präsidentschaftswahlen im Oktober kandidieren zu wollen. In Umfragen liegt er derzeit vorne, gefolgt von dem rechtskonservativen Kandidaten Jair Bolsonaro.

Vorerst in Freiheit

Im vergangenen Juli hatte ein Gericht den 72-jährigen Lula wegen Verwicklung in einen weitverzweigten Korruptionsskandal und Geldwäsche verurteilt. Das Gericht in Curitiba, der Hauptstadt des Bundesstaates Paraná, sah es als erwiesen an, dass Lula von dem in den Skandal verwickelten Baukonzern OAS bestochen wurde.

Lula hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen. Er wertet das Verfahren als Versuch, seine diesjährige Präsidentschaftskandidatur zu verhindern (mehr Hintergründe dazu lesen Sie hier). Lula regierte Brasilien von 2003 bis 2010. In seiner Amtszeit erlebte das Land einen Wirtschaftsboom, die Regierung legte Programme gegen Armut und für Landreformen auf. Gleichzeitig erreichte aber der Korruptionsskandal seinen Höhepunkt.

Bis zur Ausschöpfung aller Rechtsmittel bleibt Lula in Freiheit. Das letzte Wort in Sachen Kandidatur und Gefängnis werden der Oberste Wahlgerichtshof und der Oberste Gerichtshof in Brasilia haben. Nach zwei klaren und harten Urteilen gilt es allerdings als recht unwahrscheinlich, dass er eine Haftstrafe vermeiden kann.