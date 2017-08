Nach Fotopanne "Breitbart" entschuldigt sich bei Lukas Podolski

Das erzkonservative Internetportal "Breitbart News" hat sich mit einem Foto des deutschen Fußballers Lukas Podolski blamiert: Der britische Ableger der Website bebilderte damit seit Freitag einen Bericht über Schleuserkriminalität in Spanien. Nachdem zahlreiche Leser und Medien auf den Irrtum aufmerksam gemacht hatten, wurde das Bild am Sonntag schließlich ausgetauscht.

In einer Anmerkung unter dem Artikel heißt es nun, man wolle sich bei Podolski entschuldigen: Es gebe keinen Beleg dafür, dass er einer Schleuserbande angehöre oder selbst Flüchtling sei. Man wünsche ihm alles Gute in seinem "jüngst bekanntgegebenen, internationalen Ruhestand".

Der 32-jährige Podolski spielt derzeit in der japanischen J-League bei Vissel Kobe und stand am Sonntag noch auf dem Platz. Er war in der Sommerpause von Galatasaray Istanbul nach Japan gewechselt.

Auf dem ursprünglichen Foto war Podolski mit Sonnenbrille als Mitfahrer auf einem Jetski zu sehen, die Finger zum Victory-Zeichen geformt. Das Bild entstand während der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien. "Breitbart" nutzte es für einen Artikel, in dem es heißt, die spanische Polizei habe einer Gruppe von Schleusern das Handwerk gelegt, die Menschen per Jetski über die Meerenge von Gibraltar nach Spanien gebracht haben sollen.

In den Kommentaren zum Artikel regten sich Nutzer darüber auf, wie sich ein Flüchtling eine teure Sonnenbrille oder Marken-Sportshorts leisten kann - Podolski trägt auf dem Bild unter einer Schwimmweste das Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

"Lukas ist nicht erfreut", sagte Simon Bergmann der ARD. Der Rechtsanwalt vertritt den ehemaligen Fußballnationalspieler und kündigte an, "Breitbart" wegen der Verwendung des Bildes abzumahnen.

Die rechte Propaganda-Plattform "Breitbart" wird seit Kurzem wieder von Stephen Bannon geführt. Er hatte zuvor als Chefberater von US-Präsident Donald Trump gearbeitet. Mehr zum Programm der Website lesen Sie hier.