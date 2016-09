Abbas bei Peres' Beerdigung Die Welt trauert, die Hamas will Aufruhr

Als Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas am Freitag zur Trauerfeier für den verstorbenen Shimon Peres nach Jerusalem reiste, war er nicht ein Trauergast unter vielen. Indem er an der Gedenkfeier für den israelischen Politiker teilnahm, setzt er ein Zeichen - eines, mit dem er den Zorn mancher Palästinenser auf sich zieht.

Bevor Abbas seine Entscheidung verkündete, an der Trauerfeier teilzunehmen, hatte der Präsident auf seinem Twitter-Account geschrieben: "Peres' Tod ist ein großer Verlust für die Menschen und den Frieden in der Region." Weil er am Friedensschluss zwischen Israelis und Palästinensern 1993 mitgewirkt hat, erinnern Abbas und palästinensische Funktionäre an Peres als einen Mann des Friedens.

Einige Menschen in der arabischen Welt ärgerte bereits die Beileidsbekundungen. Die Nachricht, dass Abbas zur Beerdigung reist, empört sie nun, auf Twitter ist unter einem eigens eingerichteten Hashtag davon die Rede, Kondolieren sei in diesem Fall Verrat.

Die radikalislamische Hamas hat für Freitag zu einem "Tag des Zorns" aufgerufen. Die Hamas konkurriert mit Abbas' Fatah-Organisation und kontrolliert den Gaza-Streifen. Sie erkennt Israel als Staat nicht an. Hamas-Sprecher Sami Abu Zuhri sagte, die Palästinenser seien "erleichtert zu hören, dass der Kriminelle Peres tot ist, weil er Massaker und Verbrechen gegen die Palästinenser verübt hat". Die Hamas verurteilte auch, dass Abbas seine Anteilnahme erklärte. Das "missachte das Blutvergießen und das Leiden der Palästinenser".

REUTERS Abbas und Peres im Jahr 2015

Denn trotz seiner Errungenschaften sehen viele Palästinenser und ein Teil der arabischen Welt Peres' Vermächtnis anders. Eine zentrale Rolle spielt für sie das Blutbad in dem libanesischen Dorf Kana im Jahr 1996 während der damaligen israelischen Operation "Früchte des Zorns" gegen die Hisbollah.

Statt einer etwa 300 Meter entfernten Hisbollah-Stellung trafen israelische Artilleriegeschosse das Notlager von libanesischen Zivilisten, die sich auf dem Gelände eines Uno-Stützpunktes in Sicherheit wähnten. Mehr als hundert Menschen starben bei dem Luftangriff, Dutzende Frauen und Kinder wurden verletzt. Peres war damals Regierungschef. Er ordnete die ursprünglich geplante Aktion an. Die israelische Regierung sprach später von einem Versehen.

Wegen dieses Blutbads bezeichnen manche Palästinenser Peres als Kriegsverbrecher und sind wütend über die Kondolenzschreiben arabischer Führer nach seinem Tod. Die meisten Araber sehen Israel als Besatzungsmacht auf dem Land der Palästinenser. Sowohl Palästinenser als auch Israelis beanspruchen Jerusalem als Hauptstadt für sich.

Peres Familie soll Abbas eingeladen haben

Trotz des Ärgers seiner Landsleute reiste Abbas zur Trauerfeier. US-Präsident Barack Obama sagte, Abbas' Kommen erinnere an "die unerledigte Aufgabe, Frieden zu schließen". Zuletzt war Abbas vor sechs Jahren in Israel, als er Netanyahu und die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton traf, aber die Gespräche wurden nach nur zwei Wochen abgebrochen.

Das israelische Fernsehen berichtete, die Familie von Peres habe Abbas zum Begräbnis eingeladen. Abbas war der erste hochrangige arabische Politiker, der seine Teilnahme an der Beerdigung verkündete. Aus der arabischen Welt waren zudem der jordanische Industrie- und Handelsminister Jawad Anani und der ägyptische Außenminister Sameh Shukri zugegen. Zudem reisten führende Persönlichkeiten aus aller Welt an: Unter den Trauergästen sind Bundespräsident Joachim Gauck und Außenminister Frank-Walter Steinmeier, US-Präsident Barack Obama, der britische Prinz Charles, der französische Staatschef François Hollande und EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Peres war am Mittwoch im Alter von 93 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Zehntausende Israelis nahmen am Donnerstag von ihm Abschied. Er gehörte zur Generation der Gründerväter Israels und war Minister, Regierungschef und Präsident seines Landes.

1994 erhielt er - gemeinsam mit dem israelischen Regierungschef Jizchak Rabin und Palästinenserführer Jassir Arafat - den Friedensnobelpreis für seine Verdienste um die Friedensverträge mit den Palästinensern. Bei einer Zeremonie im September 1993 auf dem Rasen vor dem Weißen Haus hatten Abbas und Peres als Außenminister die Verträge unterzeichnet.