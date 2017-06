Parodie-Auftritt Australischer Premier macht sich über Trump lustig

Der australische Premier Malcolm Turnball ist eigentlich nicht für seinen Humor bekannt. Auf einer Mediengala in Canberra sorgte er jetzt aber für jede Menge Lacher - dort gab er eine Donald-Trump-Parodie zum Besten.

"Es war wunderbar. Es war die wunderbarste Beruhigungsmaßnahme überhaupt", sagte er im typischen Duktus des US-Präsidenten über ein Treffen in New York. "Der Donald und ich, wir gewinnen die Umfragen. Wir gewinnen so viel, wir gewinnen, wie wir nie zuvor gewonnen haben", sagte er weiter.

Eigentlich sollte der Auftritt nicht an die Öffentlichkeit kommen. Journalisten verpflichteten sich dazu, nicht über die Inhalte der Veranstaltung zu berichten. Von dem Turnball-Auftritt wurde einen Tag später aber ein Audio-Mitschnitt durchgestochen, den etwa die Website 9news.com.au veröffentlichte.

Dabei veralberte Turnbull auch die Fake-News-Behauptungen des US-Präsidenten. Natürlich würden die beiden nicht die "Fake-Umfragen" gewinnen, witzelte der Premier, sondern die richtigen, die Online-Umfragen.

Und dann setzte er noch in Richtung Moskau einen oben drauf: "Ich kenne da einen Russen", sagte Turnbull in seiner Trump-Rolle.

Das Verhältnis zwischen dem US-Präsidenten und dem australischen Premier ist ohnehin schwierig. Grund dafür ist unter anderem das erste Telefonat der Männer nach der Vereidigung Trumps. Trump soll erst mit seinem Wahlsieg angegeben und Turnbull dann mit den Worten abgewürgt haben: "Das ist bei weitem der schlimmste Anruf von allen." Später bezeichnete er das Flüchtlingsabkommen zwischen den USA und Australien als "dummen Deal".

Auch das Treffen in New York lief wohl nicht wie erhofft: Australischen Medien zufolge ließ Trump den Regierungschef aus Canberra drei Stunden auf sich warten.

Eine Reaktion auf die Parodie gibt es bislang noch nicht.