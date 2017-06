Mali Bewaffnete greifen Touristenhotel in Bamako an

Bei dem Hotel handelt es sich laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters um das Luxusresort Le Campement. Anwohner berichteten von Schüssen, die auf dem Gelände am Stadtrand von Bamako gefallen seien. Ein Sprecher des Sicherheitsministeriums bestätigte den Angriff.

Die Terrororganisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb (AQMI) und andere extremistische Gruppen sind im Norden Malis aktiv. Sie greifen dort immer wieder Uno-Friedenstruppen und malische Streitkräfte an. Im November 2015 griffen Terroristen das Radisson-Hotel in Bamako an, nahmen hundert Gäste als Geiseln und töteten zwanzig.

Soldaten der malischen Armee und im Land stationierte französische Soldaten eilten zum Ort des Geschehens, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Über dem Gelände stieg eine Rauchsäule auf, über mögliche Opfer des Angriffs lagen zunächst keine Angaben vor. Die Angriffe dauern derzeit noch an, berichtet Reuters.

Im westafrikanischen Mali sind zahlreiche französische und deutsche Soldaten stationiert. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff im Januar 2013 militärisch ein, um das Vorrücken von Islamisten und Tuareg-Rebellen vom Norden in den Süden Malis zu stoppen und die geschwächten Regierungstruppen zu unterstützen.

Die Bundeswehr ist an dem 2013 gestarteten Stabilisierungseinsatz der Uno in Mali beteiligt. Im Januar stimmte der Bundestag der Ausweitung des Einsatzmandats auf bis zu tausend deutsche Soldaten zu.