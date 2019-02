Camp in Mali Raketenangriff auf Bundeswehrsoldaten

Im westafrikanischen Mali ist das sogenannte Camp Gecko der EU-Mission unter Beschuss geraten. Das Lager, in dem sich deutsche Soldaten an der Ausbildung afrikanischer Streitkräfte beteiligen, sei am Sonntag mit Raketen, Handfeuerwaffen und Autobomben angegriffen worden, teilte das deutsche Verteidigungsministerium mit.

Ein Mensch, dessen Nationalität unbekannt ist, sei gestorben, hieß es. Vermutlich handele es sich um den Fahrer des mit Sprengstoff beladenen Kraftfahrzeugs. Zwei malische Soldaten seien verletzt worden. Die deutschen Soldaten blieben unversehrt.

Insgesamt beteiligen sich etwa 180 deutsche Soldaten an der EU-Mission. Wie viele davon während des Angriffs im Camp waren, ist zurzeit unklar. Wer hinter dem Angriff steckt, ist ebenfalls nicht bekannt. Außenminister Heiko Maas will die Truppenausbildungsstätte in der kommenden Woche während seiner Westafrikareise besuchen.

Die Attacke auf Camp Gecko ist kein Einzelfall: Etwa 50 Kilometer außerhalb der malischen Hauptstadt Bamako kam es am Sonntag zu einem weiteren Angriff. Dabei seien drei Blauhelm-Soldaten aus Guinea getötet und ein weiterer verletzt worden, teilte Guineas Verteidigungsminister Mohammed Diane mit.

Vor genau einer Woche war die Bundeswehr in Mali schon einmal beschossen worden. Die Attacke erfolgte damals in Gao im Norden des Landes. Täter waren in diesem Fall wohl malische Streitkräfte, die eigentlich mit der Uno-Mission zusammenarbeiten. Aufgrund der Dunkelheit habe es offenbar ein unklares Lagebild gegeben, hieß es. Die deutschen Soldaten blieben unverletzt.

Der Mali-Einsatz gilt als der gefährlichste Auslandseinsatz der Bundeswehr. Vor allem im Norden des Landes sind etliche Gruppen islamistischer Extremisten aktiv. Seit dem Start der Mission im Jahr 2013 sind in Mali bereits mehr als 100 Uno-Soldaten getötet worden.