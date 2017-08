Mali Tote bei Angriff auf Uno-Friedenstruppen

Bei Angriffen auf Uno-Stützpunkte in Mali sind am Montag mehrere Menschen getötet worden. Bewaffnete hätten die Lager der Vereinten Nationen in Douentza und Timbuktu überfallen, teilte die Uno-Truppe Minusma mit. Dabei seien fünf malische Wachtposten, ein Polizist und ein Zivilist ums Leben gekommen. Weitere sieben Personen wurden verletzt - ein malischer Wachtposten und sechs Uno-Soldaten.

Anschließend seien Hubschrauber zur Verfolgung der Angreifer eingesetzt worden. Dabei seien sechs Angreifer getötet worden.

In Mali kommt es immer wieder zu Attacken auf Blauhelme. Die Terrororganisation al-Qaida im Islamischen Maghreb (AQMI) und andere extremistische Gruppen sind vor allem im Norden Malis aktiv.

Der Blauhelm-Einsatz in Mali zählt zu den gefährlichsten Uno-Missionen weltweit. Mehr als 15.000 Uno-Soldaten und Polizisten bemühen sich um eine Stabilisierung des Landes, darunter 875 Bundeswehrsoldaten. Diese sind in der nordöstlichen Stadt Gao stationiert.