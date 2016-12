Mali Tuareg-Rebellen setzen Friedensprozess aus

Tuareg-Rebellen im Norden Malis machen ihre Drohung vom Wochenende wahr und setzten einseitig die Teilnahme am Friedensprozess mit der malischen Regierung aus.

Der Koordinierungsrat der Azawad-Bewegungen (CMA) zieht damit den 2015 in der algerischen Hauptstadt Algier vereinbarten Friedensschluss in Zweifel, den nordmalischen Rebellengruppen und der Zentralregierung in Bamako vereinbart hatten.

Die Bewegung zur Befreiung Azawads und weitere Rebellengruppen hatten 2012 gemeinsam mit Islamisten der Gruppen Ansar al-Din und al-Qaida im islamischen Maghreb (Aqim) der Regierung in Bamako den Krieg erklärt.

Tuareg-Aufstände für ein unabhängiges Azawad, wie die Tuareg den Norden Malis nennen, gab es immer wieder. Doch durch die Allianz aus Separatisten und Islamisten stand die Regierung 2013 kurz vor dem Fall.

Auf Bitten Bamakos intervenierte Frankreich, entsandte Truppen und drängte Islamisten und Rebellen in den Norden zurück. Durch das brutale Vorgehen auf beiden Seiten wurden Zehntausende in die Flucht getrieben, viele retteten sich in westlicher Richtung nach Mauretanien.

Die in der CMA vereinten Tuareg hatten die Waffen seit dem Frieden von Algier weitgehend ruhen lassen. Allerdings wurde das Land immer wieder von Attentaten erschüttert, zu denen sich Islamistennetzwerke in der Sahara bekannten. Ihre Angriffe gelten meist Uno-Friedenstruppen und einer EU-Trainingsmission, welche malische Soldaten ausbildet.

DPA Bundeswehrsoldat beim Truppenbesuch von Verteidigungsministerin von der Leyen

In Mali sind derzeit 650 Soldaten der Bundeswehr stationiert, der Großteil in der Stadt Gao im Rahmen der Uno-Friedenssicherungsmission am Rande der Sahara. Am Montag besuchte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die deutschen Soldaten. Sie sagte, die Truppen in Mali müssten sich auf einen länger andauernden Einsatz einstellen. Es brauche seine Zeit, bis Mali alleine für seine Sicherheit sorgen könne.