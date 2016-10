Unfall nach dem Start Kleinflugzeug am Airport von Malta verunglückt

In den frühen Morgenstunden hat sich am internationalen Flughafen von Malta ein schwerer Unfall ereignet: Kurz nach dem Start stürzte ein Kleinflugzeug ab und ging laut "Times of Malta" in Flammen auf. Die fünf Menschen an Bord starben.

Das Flugzeug soll Platz für etwa zehn Menschen bieten. Zunächst hatten mehrere Agenturen berichtet, der Flieger sei von der EU-Grenzschutzagentur Frontex gechartert worden, Mitarbeiter hätten sich an Bord befunden. Eine Frontex-Sprecherin dementierte aber, dass die Organisation die Maschine genutzt habe.

Auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, das Unglück habe keine Verbindung zu Aktivitäten der Europäischen Union gehabt. "Es sind keine EU-Funktionäre von dem Flugzeugabsturz in Malta betroffen", schrieb Mogherini am Montag auf Twitter.

Feuerwehr und Rettungsdienste waren nach dem Unglück im Einsatz. Brennende Wrackteile wurden laut "Times of Malta" bis auf die Straße außerhalb des Flughafens zwischen den Dörfern Kirkop und Safi geschleudert. In einem von der Zeitung veröffentlichten Video war zu sehen, wie eine schwarze Rauchwolke von der Startbahn aufstieg.

Der Flughafen blieb vorerst geschlossen.