Mord an Bloggerin Union fordert internationale Untersuchung in Malta

Nach dem Bombenanschlag auf die maltesische Bloggerin Daphne Caruana Galizia werden die Forderungen nach einem Eingreifen der EU lauter. Der Mord sei ein "tragischer Beweis, dass die Sorgen um die sich verschlechternde Situation in Malta absolut begründet sind", sagte Manfred Weber, Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament. Die EU-Kommission müsse sicherstellen, dass es eine "tiefgehende und gründliche Aufklärung" des Falles gebe.

Daniel Caspary, Chef der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament, ging noch einen Schritt weiter: "Wir brauchen dringend eine internationale Untersuchung." In einer Sitzung der EVP-Fraktion sei deutlich geworden, dass maltesische Abgeordnete um das eigene Leben und das ihrer Familien fürchteten. Wenn in Malta "Leute ermordet werden und aktive Politiker Todesangst haben", werde die maltesische Regierung die Vorgänge nicht allein aufklären können, sagte Caspary. "Dann muss so etwas international aufgesetzt werden." Das sei eine Forderung sowohl an die Regierung Maltas als auch an die EU-Kommission.

Bei den Ermittlungen zum Mord an der Journalisten werden die maltesischen Behörden bereits von den Niederlanden sowie dem US-amerikanischen FBI unterstützt. Caruana Galizia war am Montag unweit ihres Zuhauses in Bidnija gestorben. Ihr Auto sei den Ermittlungen zufolge mit dem Plastiksprengstoff Semtex in die Luft gejagt worden, berichtete die "Times of Malta" unter Berufung auf Polizeikreise. Der Sprengstoff wird bei kommerziellen Sprengungen eingesetzt, gelangt aber auch immer wieder in die Hände von Terroristen.

REUTERS Ermordete Journalistin Daphne Caruana Galizia

Nach den vorliegenden Indizien handele es sich nicht einfach nur um einen Mord, sagte Angelika Niebler (CSU), Co-Chefin der Unionsgruppe im EU-Parlament. Indizien deuteten auf "weit größerer Strukturen hin, als wir uns in Europa je hätten vorstellen können". Deshalb wäre eine internationale Untersuchung sinnvoll. Sollte die maltesische Regierung dem nicht zustimmen, "wäre das auch eine Botschaft", sagt Caspary.

Auf Malta "nicht immer alles in Ordnung"

Der EU-Kommission warf er generell Untätigkeit in Bezug auf Malta vor. Gegen Polen etwa habe die Behörde ein Verfahren zum Schutz des Rechtsstaats eingeleitet. "Bei Malta merken wir nichts", sagte Caspary, "obwohl es klare Anhaltspunkte gibt, dass da nicht immer alles in Ordnung war". So seien drei Mitglieder der maltesischen Regierung, darunter der sozialdemokratischen Premierminister Joseph Muscat, in den "Panama Papers" aufgetaucht, die im April 2016 einen globalen Skandal um Steuerhinterziehung und Geldwäsche ausgelöst haben.

Unter anderem diese Vorwürfe führten in Malta zu vorgezogenen Neuwahlen, bei der Muscat im Juni im Amt bestätigt wurde. Korruption war im Wahlkampf das zentrale Thema - "und die Regierung versucht es nun wieder unter den Tisch zu kehren", so Caspary. Die EVP-Fraktion werde "nicht locker lassen", dass es nun international angegangen werde. Man versuche, das Thema in der kommenden Woche auf die Tagesordnung der Parlamentsplenums in Straßburg zu setzen.

Die Grünen haben nach eigenen Angaben bereits vor vier Monaten bei der Kommission angefragt, ob sie ein Verfahren gegen Malta einleiten werde, aber bis heute keine Antwort erhalten. "Die kriminelle Energie und die engen Verbindungen zwischen politischer und wirtschaftlicher Elite in Malta sind verheerend", sagte der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold. "Europa darf nicht länger die Augen davor verschließen, wie in Malta der Rechtsstaat mit Füßen getreten wird." Die EU-Kommission müsse, falls nötig, ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten.

Doch die Kommission gab sich auch am Mittwoch zurückhaltend. Ein Sprecher verwies auf eine Stellungnahme vom Vortag, in der die Kommission den Anschlag scharf verurteilte, ein mögliches Verfahren zum Schutz des Rechtsstaats in Malta allerdings als "Spekulation" zurückwies.