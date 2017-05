Anschlag in Manchester Britische Polizei fahndet nach möglichen Hintermännern

Der schnelle Überblick • Bei einem Pop-Konzert in Manchester hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. • 22 Menschen kamen ums Leben, darunter Kinder. Rund 60 Personen wurden verletzt. • Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat die Tat für sich reklamiert. Über die Hintergründe des Attentats ist allerdings noch wenig bekannt. Die Fakten im Überblick.

Die Ermittler sind sicher, dass der Attentäter von Manchester bei dem Anschlag am Montagabend selbst ums Leben kam. Die Polizei hat den Mann identifiziert, gibt seinen Namen aber bislang nicht bekannt.

Nun prüfen die Sicherheitsbehörden mit Hochdruck, ob der Täter Komplizen hatte. "Am wichtigsten ist es, jetzt herauszufinden, ob er alleine handelte oder als Teil eines Netzwerks", sagte Ermittler Ian Hopkins.

Im Zusammenhang mit dem Anschlag hat die Polizei bislang eine Personen festgenommen. Die Ermittler fassten einen 23-Jährigen im Stadtteil Chorlton, später durchsuchten sie Objekte in den Vierteln Whalley Range und Fallowfield. Im Rahmen dieser Durchsuchung führte die Polizei nach eigenen Angaben "eine kontrollierte Explosion" durch.

Zur Identität des Verdächtigen machten die Behörden vorerst keine Angaben. Ebenso ist unklar, in welchem Verhältnis er zum Attentäter stand.

In einer knappen Erklärung hat die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) den Anschlag für sich reklamiert. In dem Schreiben heißt es, ein "Soldat des Kalifats" habe einen Sprengsatz platziert.

An dem Bekennerschreiben sind mehrere Punkte bemerkenswert. Zum einen der Verbreitungsweg: Der IS reklamierte den Anschlag direkt über einen seiner Kanäle im Nachrichtendienst Telegram für sich. Bei anderen Anschlägen in Europa, wie etwa in Berlin, hatte sich der IS zunächst über seine sogenannte Nachrichtenagentur Amaq geäußert. Der Verbreitungsweg des Bekennerschreibens deutet daraufhin, dass der Anschlag in Manchester möglicherweise direkt von der IS-Führung in Syrien und im Irak koordiniert wurde.

Ebenso bemerkenswert ist, dass in der Erklärung keine Rede von einem Selbstmordattentat ist. Nach Erkenntnissen der Polizei ist der Attentäter jedoch unter den Toten. Möglicherweise lief das Attentat also nicht ganz nach Plan des IS, und der Täter hätte den Sprengsatz lediglich im Eingangsbereich der Manchester Arena platzieren sollen, ohne bei dem Anschlag selbst ums Leben zu kommen.

SPIEGEL ONLINE/ GoogleEarth Karte zum Anschlagsort in Manchester

Nach offiziellen Angaben wurden bei der Explosion im Foyer der Konzerthalle mindestens 22 Menschen getötet und 59 weitere verletzt. Zahlreiche Opfer schweben noch immer in Lebensgefahr. Unter den Toten ist auch ein achtjähriges Mädchen.

Die Popsängerin Ariana Grande, die am Montag ein Konzert in der Manchester Arena gegeben hatte, ist besonders bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Der Täter zündete den Sprengsatz nach Ende des Konzerts in der Nähe des Ausgangs. Offenbar musste der Täter keine Sicherheitsschleuse passieren, um dorthin zu gelangen.