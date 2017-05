Anschlag in Manchester Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Der britische Rundfunksender Channel 4 hat die Festnahme von drei Männern im Zusammenhang mit dem Anschlag von Manchester geneldet. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass der Selbstmordattentäter Salman Abedi möglicherweise Helfer hatte.

Auch diese Festnahmen seien in einem südlichen Viertel der Stadt erfolgt, wo bereits am Vortag ein junger Mann festgenommen worden war, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten bei den Einsätzen Haftbefehle "im Rahmen der Ermittlungen zu dem schrecklichen Anschlag von Montagabend" vollstreckt. Welche Rolle sie bei dem Attentat gespielt haben könnten, ist unklar.

Bei dem Anschlag am Ende des Konzerts der Sängerin Ariana Grande waren 22 Menschen getötet und mehr als 60 Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Die Bombe war nach den Worten eines behandelnden Arztes offensichtlich auch mit Nägeln bestückt. "Die Bombe hatte wohl auch Nägel", sagte der Deutsche Stefan Schumacher, der als Neurologe in Manchester arbeitet, am Mittwoch dem Südwestrundfunk (SWR). Dies habe sich bei der Behandlung der Terroropfer gezeigt: "Da waren auch etliche Verletzungen mit Nägeln an verschiedenen Körperteilen." Sein Hospital sei spezialisiert auf Schädel-Hirn-Verletzungen, "und das sind dann natürlich auch etliche".

